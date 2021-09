Inmigrantes rechazados por USCIS podrán presentar nueva solicitud

De acuerdo con información de Efe, la nueva posibilidad para estos inmigrantes se da después de que un juez aprobara un acuerdo entre USCIS y unos inmigrantes que habían sometido una demanda federal que retaba la política de “sin espacios en blanco” que se aplicó a tres formularios (I-589, I-918, I-918). La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de USCIS adoptada bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) que apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica.

De acuerdo con la medida impuesta por el Gobierno de Trump, USCIS rechazó las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas preguntas, incluso cuando estas no correspondían al caso; por ejemplo cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre.