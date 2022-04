“La política anterior que requería entrevistas de CPR obligatorias no demostró ser un uso eficiente de los recursos de personal de USCIS.”, explicó el comunicado presentado está tarde por USCIS. El Formulario I-751, Petición para eliminar las condiciones de residencia, era el que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos utilizaba para que los CPR obtuvieran un permiso de dos años para permanecer en el país.

¿Si dan visto bueno al matrimonio?

De acuerdo con la política actualizada, USCIS puede obviar el requisito de la entrevista si un oficial de la agencia determina que hay evidencia suficiente sobre la buena fe del matrimonio, no hay indicios de fraude o falsa representación en los documentos de respaldo, y no hay antecedentes penales, entre otras consideraciones, señaló la agencia Efe.

“Según esta actualización de la política, USCIS puede renunciar al requisito de la entrevista si el oficial de la agencia determina que hay evidencia suficiente sobre la buena fe del matrimonio, el requisito de presentación conjunta es elegible para una exención (si corresponde), no hay indicios de fraude o tergiversación en los documentos de respaldo, no hay hechos o problemas complejos para resolver, y no hay antecedentes penales que hagan que el CPR sea removible.”, aseguró.