Debido a los retrasos que suponen los cierres de oficinas debido al coronavirus y la cancelación de vuelos internacionales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció una flexibilización en los tiempos de estadía de los no inmigrantes en el país.

USCIS recuerda que generalmente “los no inmigrantes deben salir del país antes de que venza su periodo de admisión autorizado”; sin embargo, debido al impacto del coronavirus reconocen que “pueden permanecer inesperadamente en Estados Unidos más allá de su periodo”.

Las medidas son parte de las “acciones para proteger a los estadounidenses y nuestras comunidades”, por lo cual han considerado “varias políticas y procedimientos para mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses”, dijo la agencia en un comunicado.

Do you need to apply for an extension of stay or change in status? You should still apply in a timely manner. However, due to COVID-19, we may excuse late filings on an extension/change of status due to extraordinary circumstances. Info: https://t.co/7K7GzarDSm

