USCIS y las Cortes de Migración retoman sus servicios desde el 4 de junio

USCIS y las Cortes de Migración de EE.UU anunciaron el reinicio de sus servicios este 4 de junio de 2020. El jurista Aaron Ortiz lo explica todo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y las Cortes de Migración de los Estados Unidos reanudan sus actividades de atención al público a partir de este cuatro de junio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.

Sin duda alguna, una buena noticia para la población inmigrante radicada en los Estados Unidos, quienes tenían solicitudes, trámites y presentaciones judiciales pendientes para legalizar su situación migratoria.

Ante el anuncio de USCIS y las Cortes de Migración sobre la reactivación de sus servicios, conversamos con el abogado de inmigración, Aaron Ortiz, quien respondió algunas inquietudes.

La población inmigrante en los Estados Unidos tiene que estar informada de varios criterios importantes a la hora de consignar documentos y presentarse ante USCIS y las Cortes de Migración.

Para aquellas personas con presentaciones pautadas para estos días no es sinónimo de alarma, pues la Corte de Migración enviará otra carta con la nueva fecha del juicio, la cual deberá ser respondida antes de los 10 días.

En lo que concierne a los trámites de ceremonia de juramentación, toma de huellas, entrevista para ajuste y formulario I-130 y renovación de su permiso de trabajo otorgados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), organismo Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, también serán procesados partir de cuatro de junio del presente año.

El reconocido abogado en materia migratoria, Aaron Ortiz, recomendó a la población inmigrante tener paciencia, ya que estos trámites se van a retrasar y al mismo se tiene que esperar los protocolos de bioseguridad y atención que dispondrán tanto USCIS y las Cortes de Migración.

Asimismo, sugirió a los solicitantes mantenerse en contacto con sus abogados o llamar a las Cortes de Migración para solicitar información de sus casos.

To help slow the spread of COVID-19, we’ve temporarily suspended in-person services at our offices until on or after June 4. We’ll work towards reopening our offices with your safety & the safety of our workforce in mind. Read more about our operations: https://t.co/YAt68QsUCp

— USCIS (@USCIS) May 11, 2020