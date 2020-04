USCIS inmigrantes coronavirus. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) admiten que debido a la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, existe un alto riesgo de que inmigrantes legales adquieran el estatus de indocumentados al saltarse la fecha en que deben regresar a su país de origen, motivo por el cual a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzan recomendaciones para que eviten esta situación.

Fue a través de un comunicado que USCIS detalló algunos consejos de cómo los ciudadanos visitantes de otros países y que cuentan con sus documentos en regla, deben estar a atentos a que no se pase su fecha de regreso, porque de los contrario se convertirían en indocumentados (ilegales).

Las autoridades de Estados Unidos (DHS) están conscientes que derivado del confinamiento por el Covid-19, algunas personas pudieran quedarse más días de los que se les permitió, porque las oficinas se encuentran cerradas para ofrecer servicios migratorios, sin embargo, emiten consejos para evitar quedarse atrapados en el país y se conviertan en ilegales.

During the COVID-19 pandemic, a top priority is protecting U.S. workers. We also are using our existing authorities to address immigration-related challenges as a direct result of the pandemic. https://t.co/3r3IgsgbEv

— USCIS (@USCIS) April 13, 2020