El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) prevé quedarse sin dinero este verano y comenzará a aplicar un recargo del 10% a las tarifas de las solicitudes, confirmó la agencia según un artículo del diario The Wall Street Journal.

Como pocas agencias federales lo hacen, USCIS opera casi enteramente con el dinero que cobra por los trámites que inmigrantes y otros solicitantes pagan. La agencia cerró en marzo sus oficinas y suspendió muchas de sus actividades en respuesta a la pandemia del coronavirus, lo que causó cortes extremos en sus ganancias este año.

Según publicó el Washington Examiner, USCIS advirtió al Congreso el viernes que necesita que necesita una inyección de 1,200 millones de dólares de los contribuyentes para sus arcas o tendrá que tomar “acciones drásticas” para mantener sus puertas abiertas.

Joseph Edlow, subdirector para política de USCIS, dijo a los empleados en un memo hecho público el viernes que ya se han ajustado un poco el cinturón y están trabajando en un nuevo aumento de tarifas que traerá más dinero.

Sin emabrgo, un aumento de las tarifas no será suficiente y el Congreso tendrá que prepararse para asistir a la agencia.

“USCIS agotará sus fondos este verano, y sin intervención del Congreso, corremos el riesgo de no poder pagar la nómina y tendremos que tomar medidas drásticas para mantener la agencia a flote”, escribió Edlow.

El dinero que el Congreso le otorgaría sería un préstamo y se pagaría a través de un recargo del 10% en futuras solicitudes y peticiones, dijo Edlow, y agregó que era importante no aumentar el déficit.

El número de trámites que procesa la agencia se ha desplomado durante la pandemia de coronavirus, reduciendo los ingresos a la mitad. Sin una nueva fuente de ingreso, USCIS cree que se quedará sin dinero antes del 13 de julio y tendrá que suspender a los empleados.

La agencia dice que necesita 571.2 millones de dólares para pagar los gastos operativos para el resto del año fiscal 2020, y requiere otros 650 millones más en caso de que la crisis se extienda hasta 2021. Incluso eso solo mantendrá “operaciones limitadas”, dijo la agencia al Congreso.

USCIS flexibiliza fecha límite de algunos trámites debido al coronavirus

Debido a los retrasos que suponen los cierres de oficinas debido al coronavirus y la cancelación de vuelos internacionales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció una flexibilización en los tiempos de estadía de los no inmigrantes en el país.

USCIS recuerda que generalmente “los no inmigrantes deben salir del país antes de que venza su periodo de admisión autorizado”; sin embargo, debido al impacto del coronavirus reconocen que “pueden permanecer inesperadamente en Estados Unidos más allá de su periodo”.

Las medidas son parte de las “acciones para proteger a los estadounidenses y nuestras comunidades”, por lo cual han considerado “varias políticas y procedimientos para mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses”, dijo la agencia en un comunicado.

Do you need to apply for an extension of stay or change in status? You should still apply in a timely manner. However, due to COVID-19, we may excuse late filings on an extension/change of status due to extraordinary circumstances. Info: https://t.co/7K7GzarDSm

— USCIS (@USCIS) May 5, 2020