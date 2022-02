Francisca Lachapel ¿sigue con problemas de peso que no le queda su propia ropa?

La conductora de Despierta América tuvo miedo de enfrentarse al frío

La ex reina de belleza continúa en la lucha para bajar los kilos demás que le quedaron en el embarazo La conductora de Despierta América, Francisca Lachapel está teniendo problemas para bajar de peso y ahora pudiera estar en líos para que le quede su ropa, pese a que está atravesando por su mejor momento de vida personal con su bebé Gennaro y el éxito que tiene como presentadora de televisión. Mediante una publicación de Facebook, la morena demostró que todavía está ancha de sus caderas con algo de pancita y aunque entrena junto a sus amigas Ana Patricia Gámez y Pamela Silva, es evidente que todavía el objetivo de quedar delgada como estaba antes de ser mamá, no está conseguido. ¿Francisca Lachapel en líos por su peso? Y es que estos días, el programa Despierta América está de festejo luego de que cumpliera 25 años al aire y muchos de sus conductores salieron a las calles de Nueva York para agradecer a la gente su preferencia; una de ellas fue Francisca Lachapel quien en un video dejó clara una cosa. En medio del invierno que cubre de nieve las calles de la ciudad de los rascacielos, se pudo ver a Francisca Lachapel muy enfocada en hacer su trabajo pese al gélido clima, pero después de salir a las avenidas de El Bronx, grabó un video que evidencia su estado físico y los problemas hasta para conseguir ropa.

Con atuendo de invierno Francisca Lachapel lució acorde para salir a las nevadas calles Muy a su estilo, Francisca Lachapel grabó un después antes de salir a conducir para recomendarle a la gente la manera en que deben de vestir por el clima tan extremo que azota la costa este de EEUU que se ha visto afectada por una bomba de nieve que lleva días imposibilitando a la gente de hacer ‘su vida normal’. “Así andamos en Nueva York, les voy a enseñar, aquí estoy en mi hotel y hoy estuvimos haciendo el show desde la calle y señores qué frío, estaba a 17 grados la temperatura, quería enseñarles cómo es mi outfit de hoy, todo lo que tengo abajo, claro, hasta donde les pueda mostrar se los voy a enseñar”, precisó Francisca.

Pese a sus kilos de más, Francisca se muestra segura y muy bella Con una chamarra café con gorra de peluche, una boina blanca, guantes, pantalón negro y botas cafés, la presentadora de Despierta América, empezó mostrando su imagen para reportar desde las calles, pero poco a poco fue mostrando lo que traía debajo, y resulta que hasta ropa de su esposo Francesco Zampogna se puso. “A pesar de que me vestí como lo hice, les cuento que el frío estaba peluco, como dicen por ahí, los guantes que tenía no me sirvieron, no me quitaron el frío, la producción nos dio estos saquitos que calientan, se ponen ahí para que regulen la temperatura y ni siquiera ayudaba, gracias a Dios que mi compañera Adamaris, me regaló estos guantes que son un poquito más calentitos”, comenzó diciendo.

La ropa que traía puesta no le ayudó a palear el frío que tenía desde la calle Enseñando poco a poco las capas de ropa que traía puestas, Francisca Lachapel evidenció que o le faltaba ropa propia para ponerse porque ya no le queda, o bien, prefirió tomar la de su esposo: “Tengo que salir a comprar unas botas que compré ayer en el aeropuerto porque les voy a enseñar, que tienen esta telita que ayuda a que se mantenga calientito el pie pero no funcionó y eso que me puse dos medias, una y otra abajo que es más larga”. Y continuó: “Eso tenía puesto, tengo el gorrito, tengo este abrigo que me queda un poquito apretado que era cuando yo lo usaba y estaba más flaquita pero bueno hay que visualizarse como uno quiere… este también me lo compré ayer porque sabía que la cosa no iba a estar fácil, esto sí que me salvó, es como una lanita que debe ser fake”, precisó.

Muestra la ropa que tomó de su marido para protegerse del frío Asumiendo que continúa con problemas de peso, la conductora de Despierta América reconoció que aún le falta por bajar pero mientras tanto, utiliza también la ropa de su esposo: “Debajo de este, les voy a enseñar, mira lo que tenía, tenía este sweater que también cubría muchísimo y esto es un traje térmico que es por cierto de Francesco por eso me queda tan grande”. “Yo ordené algunos por internet y no me llegó, entonces él tenía esto en casa, y debajo de esto tengo también una blusita y obviamente debajo de mi pantalón, la parte del térmico para que me mantenga calentita, todo lo que me puse para cubrirme de este frío y obviamente este sombrerito que también me salvó la vida”, se escucha decir a Francisca Lachapel.

“Compadezco a mi gente que vive en Nueva York”, afirma Francisca Lachapel Tras finalizar sus capas de ropa, la conductora de Despierta América mandó un mensaje a la gente sobre la protección que deben de tener para el frío: “Nada como estar libre sin estas capas de ropa, de verdad que compadezco a mi gente de Nueva York que vive en el frío, pero bueno, estas son cositas de una temporada que pasa, igual el calor de ustedes es demasiado, me mantiene feliz”. “Pero no ha sido nada fácil hoy, miren, voy a quitarme las medias que tengo debajo, me voy a poner ropa para ir a hacer ejercicio, después voy a salir a comprarme unas botas, después les cuento a ustedes si viven por estos lados, cuántas capas de ropa se han puesto, miren…”, finalizó sentada en su cama.

Francisca Lachapel lucha por salir adelante y ganar la batalla contra las libras que no puede quitarse desde el embarazo Con una constancia como pocas, al estilo de Adamari López, quien por espacio de dos años ha perdido más de 14 kilos en base a entrenamiento, dietas y masajes reductivos, ahora Francisca Lachapel se propone hacer lo propio y por dicho motivo se le ha visto muy aplicada para el ejercicio. Hace una semana apareció junto a su ex compañera de programa Ana Patricia Gámez, con ropa deportiva y grabando un TikTok junto a un entrenador, y apenas estos días también fue grabada ejercitándose al lado de su también amiga Pamela Silva, con el pretexto de desarrollar más músculos y poder tener fuertes brazos para cargar a sus bebés. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA ENSEÑANDO SUS CAPAS DE ROPA CON TODO Y LA DE SU ESPOSO