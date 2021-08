Urna se abre en pleno entierro y la familia hispana demanda al cementerio

La urna no solo se abrió ante la mirada atónita de los presentes, sino que los trabajadores del cementerio intentaron desesperadamente forzarla para que entrara en un hueco que en realidad era más pequeño de lo necesario, indica la demanda judicial que presentó la familia hispana.

José Semidey y Awilda Rivera han decidido demandar a The Evergreens Cemetery, en Brooklyn (NYC), por negligencia y es que durante el entierro de su madre, Claribel Oppenheimer, de 79 años, la urna de abrió justo frente a los dolientes.

Familia hispana sumida en el dolor

La familia hispana, ya sumida en el dolor, terminó indignada porque la señora Claribel no pudo tener un entierro honroso. Sus hijos denunciaron que el espacio para depositar el ataúd no era lo suficientemente grande y por eso no solo se quedó atascado, sino que se abrió frente a todos con los restos de la señora Oppenheimer dentro, reseñó el Diario de NY.

De hecho, familiares y amigos presentes el pasado 24 de junio durante el entierro dijeron que miraron dentro de la urna ya dañada y el cuerpo de la mujer ya no estaba en la solemne posición en la que la habían colocado en la funeraria. Debido al “manejo brusco” en el cementerio, las manos de la señora ya no estaban dobladas sobre ella.