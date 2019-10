Dos menores y su madre de origen hispano que habían sido reportados como secuestrados por las autoridades de Georgia por el propio padre de familia al filo del mediodía de este lunes, fueron finalmente encontrados, reportan medios locales en Atlanta.

Scarlet Lira y Kael Lira, y su madre, Yajaria Ramírez, habían sido presuntamente tomados a punta de cuchillo por Josue Armando Patillo, el padre de los niños, en la ciudad de Powder Springs, lo que provocó una intensa búsqueda policial y de la comunidad tras la activación de un código AMBER.

Las autoridades aseguraron a un periodista de una cadena local en la ciudad de Atlanta que las tres personas buscadas habían sido encontradas de manera segura en el condado de Jasper, en Carolina del Sur, mientras aún buscan al presunto secuestrador.

#BREAKING Mother and two kids found safe in Jasper County, South Carolina, Powder Springs police source says. Search continues for the suspect. @wsbtv https://t.co/dyc6zYIWtC

LOS HECHOS

Las autoridades del estado de Georgia habían decretado una alerta para poder rastrear y recuperar a una pareja de gemelos que acaban de ser secuestrados.

De acuerdo con el reporte oficial, Scarlet Lira y Kael Lira, de dos años, fueron raptados hace un par de horas de su vivienda en la ciudad de Powder Springs.

Se cree que el sujeto que se las llevó es Josué Armando Portillo, padre de los menores, quien es descrito como un sujeto hispano que pesa alrededor de 170 libras y mide 5’10.

La policía de esa localidad asegura que los menores están en extremo peligro, por lo que urge a la comunidad que les ayude a localizarlos cuanto antes.

Y es que al parecer, el sujeto se los llevó a los tres por la fuerza y tras amenazarlos con un cuchillo.

Se teme que estén camino a California a bordo de una camioneta Kia Sorrento color blanco y del año 2016, con placas de Georgia CAP7259.

Si tiene alguna información que ayude a rescatar a los pequeños llame de inmediato al 911 o al 770.943.1616.

Espere más información al respecto en MundoHispánico.

