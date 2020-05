Urgen ayuda para hispanos: Alcaldes de LA y Tucson piden estímulo

Alcaldes de Los Angeles y Tucson urgen ayuda para latinos ante coronavirus.

Garcetti y Romero urgieron a Trump por un estímulo económico para la comunidad hispana.

Los alcaldes describieron la necesidad creciente de incluir a los hispanos, y especialmente a los indocumentados, en las ayudas federales.

El alcalde de Los Angeles (California), Eric Garcetti, y la alcaldesa de Tucson (Arizona), Regina Romero, urgieron este martes al Congreso y al Gobierno del presidente Donald Trump a incluir en cualquier futuro paquete de estímulo económico a la comunidad hispana, una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos.

El llamado, en conjunto con la organización UnidosUS, se hizo en medio de una reunión virtual de los jefes de ayuntamiento para describir la necesidad creciente de incluir a los hispanos, y especialmente a los indocumentados, en las ayudas federales.

“Esta es la ciudad latina más grande en Estados Unidos(…), y hemos visto una brecha enorme en la respuesta federal del Gobierno, en la salud de la comunidad y últimamente en el miedo que la Aministración Trump ha implantado”, advirtió Garcetti sobre cómo la comunidad hispana ha vivido la pandemia en Los Angeles.

En ese sentido, Romero resaltó que la falta de seguro médico y el poco acceso al sistema de salud han afectado de sobremanera a los hispanos en la fronteriza Tucson, y los ha expuesto aún más a la enfermedad.

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, que reúne a cerca de 250 grupos comunitarios, resaltó que los latinos están en la primera línea de la pandemia en trabajos esenciales como atención médica y la cadena de suministro de alimentos, pero también representan una gran cantidad de trabajadores que han perdido sus empleos en industrias que han sido devastadas por la COVID-19, como el turismo y los restaurantes.

La tasa de desempleo de los latinos se ha más que triplicado, pasando de 6 % a 18,9 %, según datos de la organización.

Una investigación de UnidosUS el mes pasado muestra que 61 % de los hogares hispanos perdieron ingresos como resultado de la pandemia, cifra que según Murguía expone la necesidad de que se incluya a todos los latinos, inclusive los indocumentados, en los nuevos paquetes de estímulo económicos federales.

Garcetti resaltó que es muy importante que la ayuda incluya a inmigrantes amparados con programas como el Estatus Temporal de Protección (TPS), la Acción Diferida (DACA), y a las familias mixtas, que fueron excluidas del primer estímulo económico CARES.

“Este virus no discrimina por estatus económico, ni por estatus de inmigración”, resaltó el jefe del ayuntamiento angelino.

