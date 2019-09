UPS contratará a 100 mil personas por temporada alta

La compañía de envío de paquetería UPS anunció que espera contratar a cerca de 100 mil personas como trabajadores temporales para ayudar con el aumento anual en el volumen de paquetes que ocurre durante la temporada alta, desde el próximo noviembre y hasta enero del 2020.

“Esperamos otra temporada alta este año, con casi doble el número de entregas diarias en comparación con nuestro promedio de 20 millones de paquetes por día”, dijo Jim Barber, director de operaciones, en un comunicado de prensa.

“Para asegurar el manejo adecuado de este incremento, una vez más estaremos reclutando a más de 100 mil personas para algunos de los mejores trabajos temporales en todo el país”, aseguró el directivo de la empresa a MundoHispánico.

Come and join the team! Today we announced that we will hire 100,000 people for the holiday season this year. We’re offering the #opportunity to launch a career, not just a temporary gig. To learn more, click here.

