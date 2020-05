Chisme no Like asegura que Univisión vende bonos para mejorar sus situación financiera

Javier Ceriani asegura que darán un 9.5 por ciento de interés a los compradores

Todo esto sucede durante la pandemia por el coronavirus y la crisis de la televisora

Univisión vende bonos. De acuerdo a información publicada por el programa de Chisme no Like en el Instagram de Javier Ceriani, en plena pandemia por coronavirus, Univisión vende bonos para rescatar situación financiera.

El programa inició con las palabras de la compañera del argentino, Elisa Beristain quien dijo que “desde este momento ya vamos a dejar de hablar mal de Univisión, ¿Porqué? Porque Javier Ceriani se va a hacer socio de Univisión, cuéntanos cómo está la cosa”.

Luego toma la palabra el conductor y dice: “Elisa vamos a ser jefes del Gordo (Raúl) de Molina y de Jorge Ramos y de la Flaca (Lili Estefan), posiblemente tú reemplaces a la flaca, podemos lograrlo, milagro, si no le cambiamos el nombre al programa, no te preocupes”.

Y continúa para detallar los motivos: “Pero… ¿Qué pasó? Vieron que nosotros siempre sabemos todo lo que pasa adentro, ahora nos enteramos que gracias a un artículo que salió muy claro, con respecto a la venta de bonos de 370 millones de Univisión”.

Luego da detalles de la información que le filtraron de que Univisión vende bonos: “¿Qué pasa? Univisión necesita dinero, ya no le pueden pedir más plata a los bancos, los que lo compraron se quedaron sin nada en el bolsillo…”

En eso interrumpe su compañera y detalla que “No le puede pedir más plata a los bancos porque ellos tienen una deuda, que se les descuenta equis cantidad hasta el año 2022, ¿Verdad?”.

Después Javier Ceriani interviene: “Osea está endeudada la empresa. Entonces ¿Qué hicieron? No es que sale a la Wall Street a la venta pública, sino que vos no podés comprar no acciones sino bonos, unos bonos de Univisión, son bonos que vos podés comprar a cinco años, te da un interés del 9.5”.

Y agrega: “Está bueno el interés si es que va para arriba, no sé cómo se mide esa ganancia si venden. Vos podés ser parte de Univisión, puede ser Pepito Pérez como puede ser Emilio Estefan o Pepe Garza, los que quieran pueden ser parte de Univisión”.

Tras explicar la cuestión monetaria, el conductor señala sobre la nota de que Univisión vende bonos: “Esta es la forma que hacen para generar dinero para seguir pagándole a Jorge Ramos…”

Y en ese instante entra su compañera y dice: “Por eso fue todo el despido que hicieron de gente para poder demostrar que sus gastos eran bajos y la gente se anima a entrar a comprar bonos”.

Tras el comentario explica su percepción: “Por ejemplo si tu inviertes vamos a suponer, Ceriani quiere meter un millón de dólares, esto le reportaría al año, 95 mil dólares, tomando en cuenta el interés de 9.5, entonces ese es el motivo por el cual hoy en la mañana me habló Ceriana y me dijo: ‘voy a invertir mis canicas en Univisión en este momento dejamos hablar mal de ellos”.

Javier le contestó sobre la nota de que la empresa vende bonos:”Yo rompí el chanchito, ya no podemos hablar mal de Univisión porque es nuestra empresa, es nuestra casa, y vamos a hacer cambios como dueños bonistas queremos cambios, queremos gente que se vaya y gente que entre”.

Para finalizar el comentario dijo que contrario a Univisión que vende sus bonos, Telemundo no despidió gente y aumentó su producción y dice que aún así el raiting lo gana la primera empresa, de acuerdo a datos que proporcionaron de una compañía (PRODU) “más seria” en estadísticas.