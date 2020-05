Siguen los recortes en la cadena estadounidense Univisión

Ahora le tocó el turno a un locutor en Los Ángeles

El Compa Iván y otros más fueron despedidos

Y siguen los recortes en la cadena estadounidense Univisión, ya que ahora le tocó el turno a un locutor en Los Ángeles, California, El Compa Iván, quien junto con otras personas, fue despedido.

En la cuenta de Instagram de Chamonic, se puede leer lo siguiente: “Pues siguen los recortes en Univisión y esta vez le tocó a el locutor de la 101.9 en Los Ángeles… El Compa Iván!!! Y a otros más que son parte de los programas (staff) de Univisión Radio”.

Con más de 600 “Me gusta” hasta el momento, entre ellos, de la señora Rosa, mamá de la fallecida cantante Jenni Rivera, esta noticia sorprendió a muchos, ya que se esperaban otros despidos y no precisamente el de El Compa Iván.

Un usuario preguntó: “¿Y cuándo van a correr a Lyn May? O sea, a La Bronca”, a lo que alguien respondió: “Me ganaste el comentario”.

“No trae nada esa emisora, muy aburrida esa estación”, “Ay, no, pobre, y ahorita en estos tiempos tan difíciles, que Dios le brinde y le salga una mejor oportunidad”, “Deberían de correr a La Bronca, esa nomás no da una”, “Pobre”, “Ay, no!!!”, fueron algunos comentarios que hicieron seguidores de esta cuenta de Instagram.

A otras personas pareció no importarles mucho que hubo nuevos recortes en Univisión, y en este caso, de El Compa Iván, e interactuaron con Chamonic: “Wow, me gusta mucho escucharlo @chamonic”, “Chamonic, ¿tú no duermes? Saludos, buenos días, yo despierta porque tengo una bebé de un mes y medio, ya te imaginarás”.

Alguien más se quedó con la misma duda y preguntó: “¿Cómo le haces para despertar después de dormirte tan noche? Yo no me podía despertar hoy por la mañana después de la desvelada de tu en vivo @chamonic”.

“Ya no trabajo en Univisión Radio”

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, El Compa Iván hizo oficial su salida de la cadena estadounidense Univisión y así lo expresó:

“Plebada, lamentablemente ya no trabajo en Univisión Radio Los Ángeles, así es esto, no pasa nada, hay que echarle ching…, pero me voy muy agradecido con la compañía por tanto apoyo en estos 3 años, pero sobre todo, gracias a ustedes que me han seguido desde hace años y han aguantado mis tonteras”.

El Compa Iván prosigue con su despedida y hace una “amenaza”: “Vamos a echarle ganas y esperamos pronto seguir haciéndolos reir y olvidarse un poco del estrés diario, que Dios me los bendiga siempre y de nuevo GRACIAS”.

La conductora de Univisión 34 en Los Ángeles, Andrea González, fue de las primeras en expresarle su apoyo a El Compa Iván en estos difíciles momentos: “Querido!!! Me da mucha tristeza leer esta noticia, pero a las personas buenas y talentosas como tú, la vida siempre les tiene preparadas cosas maravillosas. Cuídate mucho, te mando un abrazote virtual!!!, a lo que El Compa Iván respondió: “Compañera, así pasa, pero muchas gracias por todo su apoyo siempre, le mando un fuerte abrazo”.