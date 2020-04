Javier Ceriani asegura que esta semana entran los nuevos ejecutivos y directores a Univisión

El periodista argentino afirma que se busca una nueva forma de operar Univisión Communications

“Se van a cancelar todos los noticieros de fin de semana”

En un nuevo capítulo de lo que está pasando en la cadena estadounidense Univisión, revelan quiénes se salvan de ser despedidos. A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista argentino Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, dio a conocer más detalles de esta situación.

En un mensaje, que hasta el momento rebasa los 200 likes, Javier Ceriani indica: “Para entender lo que está pasando!!! Esta semana entran los nuevos ejecutivos y directores a @univision. Ellos quieren una nueva forma de operar Univisión Communications, que incluiría vender las radios, previamente reduciendo los costos“.

El periodista argentino, quien conduce el programa de espectáculos Chisme No Like junto a Elisa Beristain, prosigue con más información sobre la situación que se vive en la cadena estadounidense Univisión: “Se le ha pedido rebajas a ejecutivos antiguos y se van a cancelar todos los noticieros de fin de semana de @unimas, el de las 5 y 10:30 p.m., como así los de los locales @univision23 @univision34 Miami y Los Ángeles por ahora… 6 p.m.y 11 p.m.”.

Pero las cosas no terminan ahí, ya que según dijo Javier Ceriani, “se desmantela del 30 al 40% de @univisiondeportes” y “los grandes ‘talentos’, perdón, ‘grandes contratos’… no serán tocados”: “Se salvan para su suerte (Jorge) Ramos, (Raúl de) Molina, (Lili) Estefan, Karla Martínez y Alan Tacher, como Chiquinquira, mujer de Jorge Ramos!!! Ninguno aceptó bajarse el salario!!! Como hicieron otros canales para ayudar a las operaciones de la cadena!!!”.

El mensaje continúa de esta manera: “Otros canales en tiempos difíciles se pusieron a producir y adaptarse creativamente!!! Se despiden a empleados que ganaban entre 35k y 50k al año… Esta semana habrá más novedades”.

Por último, Javier Ceriani manda un mensaje a los nuevos ejecutivos y directores de Univisión: “Le deseamos mucha suerte a la nueva gerencia y que el cambio sea para bien de la industria televisiva hispana en USA que tanto necesita comunicar!!! Y entretenimiento del bueno!!!”.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar. Una usuaria le preguntó al periodista argentino: “¿Cómo cuánto pueden ganar esos talentos? ¿Cuánto es 35 y 50k?”, a lo que Javier Ceriani respondió: “Tres mil dólares por mes”.

Un internauta lanzó un contundente mensaje: “Ya casi nadie consume TV local. Los millennials consumen Internet. Que cierren esa vaina”, lo cual provocó respuestas de todo tipo: “A la TV le queda poco. Mira como quebró Televisa y Univisión es cuestión de tiempo”, “Pues la verdad, yo no soy millennial, pero no miro TV, solo miro YouTube, series en Netflix y la generación de los millennials de USA no mira TV, igual miran programas en YouTube o juegan videojuegos. Ellos no conocen a Jorge Ramos, a esos presentadores de TV porque no miran TV”.

Por su parte, otra persona se expresó de la siguiente manera: “Hay que reconocer que Univisión no es hoy en día lo que era hace años”.

Archivado como: Despidos de Univisión