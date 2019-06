Univisión da un duro golpe a la familia de Jenni Rivera

View this post on Instagram

La familia de #JenniRivera demandó a la cadena Univision y a todos los involucrados en la producción de la serie sobre la vida de la cantante. “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” estaba basada en el libro de Pete Salgado, un manager de la “Diva de la Banda” que conocía íntimos secretos de la famosa. Al momento de la muerte de Rivera, los herederos crearon la compañía Jenni Rivera Enterprise para poder manejar todo lo relacionado de Jenni, quien maneja Rosie Rivera. Cuando se creó esta entidad a todos los allegados a la intérprete se les hizo firmar un contrato de confidencialidad para que no divulgaran secretos de familia, algo que debió firmar Salgado. Es entonces como se demanda a Univision y todos los involucrados en la producción de la serie que protagonizó Luz Ramos. La demanda no detuvo a la cadena latina en transmitir la bioserie ni la televisora pudo detener la demanda en curso. El caso llegó al juez John Segal que dio su opinión sobre la demanda y todo radica en libertad de expresión que recae en la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos. La familia Rivera alega que Univision pagó a Salgado para violar el contrato de confidencialidad, pero en su defensa la televisora estaría protegida en el sentido que se basaron en contar la historia una figura pública. De acuerdo a la demanda, Univision no tenía conocimiento del contrato de confidencialidad que tenía Salgado y aunque continuó pagando después de saber, el juez no cree que violaron la ley. Los que si tendrían problemas son los productores de la compañía BTF. Pueden leer la decisión completa del juez aquí.