El escándalo sexual estalló en Univisión cuando se dieron a conocer audios de supuesto acoso del exproductor de El Gordo y La Flaca

Los polémicos audios incluían a una aspirante a talento del canal y a Enrique Albis

Ante esto, la cadena tomó la decisión de despedir al productor y los internautas estallaron

El día de ayer el escándalo sexual estalló en Univisión cuando un programa emitido en YouTube y conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani publicó tres audios, que revelaron un supuesto acoso sexual por parte del productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis.

En las grabaciones se escuchaba aparentemente la voz de Enrique acosando sexualmente a una presentadora que audicionó para el programa en 2015.

Luego de la filtración de los audios, los internautas estallaron en contra de Univisión y el programa El Gordo y La Flaca, amenazando con dejar de verlos e incluso haciendo una campaña en las redes con los hashtags “MeToo Univisión”, “No Al Gordo y La Flaca”, “No a Univisión” y “Univisión abusa a las mujeres”.

Y por si esto no fuera poco, un nuevo caso de acoso sexual por parte de Enrique Albis fue difundido en Instagram, y es que la bailarina y modelo Vic Ewald lo acusó de haberle faltado al respeto durante una audición para El Gordo y La Flaca.

“El Gordo y La Flaca me pidió audicionar para una muchacha sexy que estaba enamorada de ‘El Gordo’. Enrique Albis me llamó para decirme que él me iba a audicionar. Jamás en mi vida fui tan humillada. Nunca pensé que la cadena de Univisión fuera a hacerme algo así”, comenzó explicando la bailarina.

Luego de esto, mencionó que a pesar de haber puesto una queja, no pasó nada con Albis.