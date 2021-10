Inesperada noticia para empezar octubre . En la emisión de hoy del programa Chisme No Like, el periodista argentino Javier Ceriani aseguró que se vienen varios despidos en Univisión. El Gordo y La Flaca estaría entre los afectados.

“¿Quiénes van a mandar de ahora en más? Porque hubo momento en que Univisión mandó en Televisa y viceversa, pero nada oficial, ahora les vamos a presentar a estos jinetes, a estos nuevos reyes del ‘juego de los tronos'”, comentó el conductor de Chisme No Like.

“(Angoitia) fue tan bueno en los negocios, tan experto en poder rescatar al grupo Televisa que se lleva todos los premios, todos los laureles, un buen tipo, no tiene nada sucio, nada feo, es un hombre que puede llevar tranquilamente esto adelante”, mencionó Ceriani.

“Esta es la cúpula que está ahora: Wade Davis, que es el director ejecutivo, Ignacio Meyer, vicepresidente de Desarrollo Comercial, y Luis Silberwasser, que es’un huevo sin sal’, un hombre deslucido, que también no va a durar muchísimo en la empresa”.

“Si él se cotiza así, y la empresa se lo ha querido pagar, a mí me da gusto que gane lo que tenga que ganar. Son 30 mil dólares cada vez que usted enciende la tele y que lo ve ahi, es lo que está ganando el angelito, supuesta y alegadamente y está bien”, expresó Elisa (Archivado como: Aseguran que se vienen varios despidos en Univisión).

¿Será que la relación le costará a la conductora y ex reina de belleza su puesto en la empresa para la que trabaja? Según reportes de Javier Ceriani, la productora de El Gordo y La Flaca, así como ejecutivos de Univisión, no están contentos con la reputación del novio de Clarissa Molina.

El programa Chisme en Vivo no deja de informar sobre lo que está pasando con Clarissa Molina desde que anunció a su novio Vicente Saavedra, a quien ya lo procede su mala reputación con las mujeres y los escándalos, por lo que no es de sorprenderse cuando ahora ejecutivos de Univisión le dieron supuesto ultimátum a la conductora de El Gordo y La Flaca.

A Clarissa Molina no le importa lo que digan de su novio

¿Será que van a correr a Clarissa Molina de El Gordo y La Flaca, así como de Univisión? A ella parece no importarle lo que digan de su novio ni la reputación que tiene de presunta violencia contra sus ex mujeres, madres de sus hijos, así como la supuesta complicidad que habría tenido con Ozuna para asesinar al cantante Kevin Fret.

“Anoche mismo capturamos estas imágenes de la casa del señor Vicente Saavedra donde se ve a ella con las pulseras esas Cartier llenas de brillantes, y el perrito de él, ahí ella dice: Primero ante todo es el amor aunque el día de mañana me traigan como traen a la Ninel Conde, a pesar de que me están advirtiendo y no entiendo…”, aseguró Elisa Beristain.