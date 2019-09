Los estudiantes latinos no reciben la atención que merecen a nivel universitario y esa carencia puede tener un impacto muy grande en el futuro de la fuerza laboral de los Estados Unidos, según un estudio divulgado este miércoles por The Education Trust.

El trabajo, titulado “Espejos Rotos II”, analiza la representación de los latinos en los Colegios Comunitarios y Técnicos (carreras de 2 años) y en Universidades Públicas (de 4 años) y concluye que en todo el país los centros educativos fallan en la inscripción y graduación de esos estudiantes.

En 40 de los 44 estados examinados por el estudio, lo que equivale al 90 %, los latinos están sub representados entre los graduados de colegios comunitarios y técnicos.

A su vez, en 33 de los 44 estados (75 %), los diplomas que obtienen en universidades de cuatro años no están a la par con la proporción de residentes hispanos en el estado.

El estudio señala que, a pesar de que la población latina está creciendo de manera sostenida, estos jóvenes no obtienen la cantidad justa de licenciaturas que les correspondería demográficamente.

