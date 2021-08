Sin embargo, United Airlines no es la primera compañía que hace esta petición de manera exigente, anteriormente en menor o mayor nivel ya lo habían hecho Walmart, Facebook, Uber, Google, Twitter, DoorDash y muchas más.

Fuentes consultadas por el portal indicaron que los trabajadores deberán subir su tarjeta de vacunación a u sitio de la empresa, para comprobar que fueron inoculados y que no representan un riesgo de contagio para otros compañeros o los mismos pasajeros.

Y agregaron: “Sabemos que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con esta decisión de exigir la vacuna para todos los empleados de United. Pero no tenemos mayor responsabilidad para con usted y sus colegas que garantizar su seguridad cuando está en el trabajo, y los hechos son muy claros: todos están más seguros cuando todos están vacunados”. Archivado como: United Airlines exigirá vacunas

De manera textual escribieron: “Para aquellos empleados que ya están vacunados, y para aquellos empleados que se vacunan y suben sus registros a Flying Together antes del 20 de septiembre, ofreceremos un día adicional de pago”.

Dentro de sus objetivos está que no se presenten más casos trágicos en la ‘familia’ de United Airlines, por lo que reiteraron su postura: “Estamos decididos a hacer todo lo posible para tratar de evitar que otra familia de United reciba esa carta”. Archivado como: United Airlines exigirá vacunas

United Airlines exigirá vacunas: “CERO TOLERANCIA”

El memorándum fue obtenido por The Associated Press luego de que su contenido fue publicado en Twitter por el reportero de CNN Oliver Darcy. La cadena no ofreció detalles sobre el despido, o el lugar de trabajo de los empleados.

“Permítanme ser claro: tenemos una política de cero tolerancia con esto”, escribió Zucker, presidente de noticias y deportes para WarnerMedia, luego de que se diera a conocer la polémica decisión de la que algunos no estuvieron de acuerdo.