La familia se reencuentra y Alaïa fue la más feliz

“Vente Alaïa…”, dice Adamari López antes de que la pequeña de 6 años logre entrar, sin embargo, le dio pánico y la niña comenzó a decir: “No! Déjame, ya no, no, ya, tengo frío, ay no no, está muy fría, ya no puedo más”, dice Alaïa mientras se cuelga de la espalda de su papá.

La conductora de ‘Hoy Día’ la quiso calmar pero la niña no le hizo caso y mientras ella siguió flotando en la gruta. Sin embargo Adamari López lo único que repetía era que el agua estaba deliciosa. Sin embargo, los reclamos de la gente aparecieron y lejos de sentirse felices del reencuentro tras la separación, las personas ahora se indignan asegurando que todo fue un ‘montaje’.