Hace poco, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia para no viajar a ciertas entidades de México por casos de secuestro, en especial a los estados Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas, a las que califican con alerta de nivel 4, que significa ‘No viajar’ .

Según el diario mexicano Excélsior , un sobrino de Gladys relató que la mujer hacía constantes viajes al país vecino por su padre, por lo que no era extraño que manejara por esa ruta: “Viene a orar, viene a darle ánimos porque es una persona creyente y cada 15 o 30 días pasaban a verlo”. Archivado como: Familia estadounidense desaparece

En la misma entrevista, Israel Garza comentó que: “Una hija mayor de mi tía ya acudió con el FBI para denunciar los hechos y ya les dieron algunas recomendaciones”, también mencionó que por parte de su familia en México, ya habían acudido con las autoridades de Nuevo León y que fueron las que recibieron primero la denuncia, aunque por el momento no se ha tenido alguna noticia del paradero de Gladys y sus hijos.

Al hacer un uso constante de esa carretera y no tener dificultades en el pasado, los familiares de Gladys nunca se imaginaron que estarían atravesando por tan difícil situación. Israel relató que en el momento en que se dieron cuenta que no había comunicación por parte de ellos, fue cuando supieron que algo no iba bien.