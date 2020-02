Un tiroteo en Chicago deja un muerto y dos heridos esta mañana.

Un tiroteo en Chicago esta mañana de lunes 17 de febrero deja el saldo de un muerto y dos heridos, uno de ellos de gravedad, según ABC 7 Chicago.

Tres personas fueron baleadas, una fatalmente, en el tiroteo, que tuvo lugar en un túnel entre las líneas roja y azul de CTA en el Loop el lunes por la mañana, dijo la policía de Chicago.

El tiroteo tuvo lugar en la cuadra 200 de South Dearborn Street aproximadamente a las 2:02 am, dijo la policía.

Hearing reports of two shot in Jackson tunnel between Blue and Red line. I believe an ambulance with one of the victims just drove off. #ChicagoScanner pic.twitter.com/DRASBZiiTi

— Paige Fry (@paigexfry) February 17, 2020