Un muerto en Indianápolis por tiroteo durante protestas por George Floyd

Como lo había imaginado el presidente Donald Trump el viernes, una protesta por el crimen de George Floyd se salió de control y ocasionó un muerto en Indianápolis.

Tres personas han recibido disparos y una de ellas ha muerto la noche de este sábado en Indianápolis durante las protestas raciales que se desarrollan en diferentes puntos de Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd cuando fue detenido por la Policía en Mineápolis el pasado lunes.

Los disparos tuvieron lugar en el transcurso de las protestas en el centro de Indianápolis y alcanzaron al menos a tres personas, explicó en rueda de prensa el jefe de la Policía de la ciudad, Randal Taylor, en declaraciones recogidas por la CNN, según reseñó Efe.

Las autoridades no han dado por el momento más detalles de cómo fue el tiroteo y han pedido a los ciudadanos que eviten la zona de los incidentes en Indianápolis.

Las protestas y disturbios raciales volvieron este sábado a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos, con Mineápolis (Minesota) como epicentro, donde miles de personas se manifestaron contra la violencia policial contra los afroamericanos, pese a que se declararon toques de queda en varias zonas.

Una treintena de ciudades estadounidenses, desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, están siendo escenario de protestas por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra, que murió a manos de la policía el pasado lunes en Mineápolis.

