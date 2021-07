Fue el portal The Sun quien dio a conocer la información, mencionando que en estos momentos se está llevando a cabo la investigación por la muerte de la actriz rusa Kristina Lisina, se dieron a conocer las últimas imágenes donde se capturó a la joven subir al elevador del edificio donde minutos más tarde ocurriría la tragedia; no se ve nada fuera de lo normal, la joven está vestida de manera sencilla y se le ve comiendo papas fritas de una bolsa, mientras llama al elevador, después de ingresar al edificio.

Esta vez, se dio a conocer el caso de la actriz porno Kristina Lisina, mejor conocida como ‘Kris the foxx’, quién subía contenido para adultos a través de las plataformas de Pornhub y Only Fans, siendo de las más populares en dichos sitios de internet. Fue el día 2 de julio que se dio a conocer la triste noticia de su deceso, la que impactó a la comunidad de seguidores que tenía la joven dado la forma en que sucedió.

Últimos momentos actriz rusa. La salud mental no debería ser ignorada, a diario se encuentran personas pasando por una fuerte depresión de la cual no saben cómo salir, por lo cual se debería hacer consciencia y buscar la ayuda apropiada antes de recurrir a una salida ‘rápida’ y que la situación concluya de manera precipitada.

Últimos momentos actriz rusa: La soledad latente de la joven

Una de las posibles hipótesis que desarrolló la policía de dicho país fue que a joven se encontraba en depresión y por tal motivo decidió terminar con su vida, un factor esencial fueron los testimonios de amigos cercanos a Kristina, quienes comentaron que ella se sentía ‘sola’, así que por ello, se ha llegado a pensar que fue un suicidio.

Aunque no se conocen los verdaderos motivos que llevaron a la muerte de la joven, no sería la primera vez que una persona decidiera terminar con su vida por un fuerte cuadro de depresión, fue el portal The Sun quien comentó que un informe en Rusia decía: “Recientemente se estaba quejando con sus amigos de sentirse sola”. Archivado como: Últimos momentos actriz rusa