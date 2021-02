Tras suicidio de la hija del cantante del grupo de Patrulla 81, dan a conocer otros mensajes

Con estos textos, se ve que no tenía una buena relación con sus familiares

Al parecer padecía depresión y dicen que luchaba contra coronavirus y cáncer de laringe

Tras el suicidio de Alma Rosa Medina, hija del cantante del grupo Patrulla 81, José Ángel Medina, ahora se dan a conocer otra serie de mensajes en lo que revelaba que no tenía una buena relación con sus familiares, de acuerdo a la página de Instagram de Chicapicosa2.

Como se recordará, apenas ayer se informó que una mujer llamó a la línea de emergencias para decir que, al entrar al cuarto donde se encontraba su madre, encontró a Alma Rosa Medina colgando de una soga atada al cuello.

Elementos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de la hija de José Ángel Medina al llegar al lugar y tratar de auxiliarla.

Hay varias teorías sobre los motivos que llevaron a Alma Rosa a quitarse la vida, desde que padecía depresión hasta que estaba luchando contra el coronavirus y el cáncer de laringe.

Por medio de sus últimos mensajes publicados en redes sociales, se deduce que tenía problemas con sus hermanos, de quienes estaba alejada.

Estos mensajes serían de las últimas conversaciones que tuvo la hija del cantante de Patrulla 81 y que dejan entrever los motivos por los cuáles su familia, al parecer, no la quería.

Todo comenzó con este mensaje que ella puso: “Así se hacen los chismes, como reguero de pólvora. Yo llegué a ver a mi mamá y mi hermana no me dejó verla. Quién sabe que tanto alegaba, porque cuando se pone a discutir habla muy rápido. Total, yo le dije: si está enferma, dámela para llevarla al doc, y me volvió a decir: No la vas a ver”.

Entonces una persona le contestó: “Que mal, métete a la fuerza, es tu madre también y tienes derecho igual que tus demás hermanos”.

Ante esto ella habría contestado: “Ande si ya los tengo a todos encima”. Entonces le preguntan otra vez: “Qué mal, pero ¿Porqué te odian tanto? Y luego la hija del cantante dice: “porque yo no tengo dinero”.