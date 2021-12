Hoy comienzan a llegar los últimos cheques del Crédito Tributario por Hijos

LLEGÓ EL GRAN DÍA. Hoy comienzan a llegar los últimos cheques mensuales adelantados del Crédito Tributario por Hijos, pero la buena noticia es que la ayuda NO TERMINA porque todavía queda un pago único adicional que será enviado en pocas semanas.

¿Enviarán más cheques como estos?

El Crédito Tributario por Hijos ampliado en el Plan de Rescate Estadounidense ha significado una gran ayuda para las familias con hijos en medio de las complicaciones financieras que ha dejado la pandemia. Es por eso que la bancada demócrata continúa presionando para que esta ayuda, establecida solo para este año, se extienda un tiempo más.

Todavía el Congreso no ha aprobado una legislación para renovar el proyecto, pero si los legisladores estadounidenses dan el visto bueno al programa Build Back Better de $ 1,75 billones, entonces el Crédito Tributario por Hijos sería extendido por lo menos por un año más. Los demócratas esperan lograrlo antes del 28 de diciembre, informó The Sun.