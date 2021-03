Difunden el que sería el último video de Cepillín

En las imágenes mandó un saludo a un admirador

La triste noticia ha conmovido a muchos A través de redes sociales se difundió el que sería el último video de Cepillín. En las imágenes aparece el mexicano desde la cama de un hospital enviando un saludo a un admirador, al que según dijo consideraba su nieto. En el video aparece Cepillín con una gorra roja, pero además también se le ve con un estado de salud deteriorado. El mensaje era dirigido a Manuel Razo y comienza como su popular canción de Las Mañanitas. “¿Cuántos cumples? Uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho pinocho, a lo mejor son nueve o diez, 20, 30, 40, no no creo que cumpla tantos. Así como me ven en una bata y en el hospital, no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, casi mi nieto, Manuel Razo”. Y agregó: “Gracias por tu amistad. Te quiero mucho, gracias a Dios y gracias papás de Manuel felicidades por tener un hijo tan a todo dar”. Para ver el video dé click aquí Tras la lamentable partida del ‘Payasito de la Tele‘, aparece la última foto de Cepillín en el hospital y difunden imágenes de su funeral. Este lunes 8 de marzo, en horas de la mañana, su hijo confirmó la lamentable noticia: Cepillín había muerto. La última foto del artista data del pasado viernes 5 de marzo, cuando se encontraba hospitalizado. Llegó al centro médico debido a una caída que le generó un fuerte dolor de espalda, pero días más tarde le diagnosticaron cáncer y, tras ser intervenido, su salud se deterioró rápidamente. “Dios quiera y pronto se recuperé #FuerzaCepillin”, decía el texto que acompañaba la imagen en la cuenta de Facebook de Cepillín. Apenas se le alcanzaba a ver acostado en aquella cama de hospital rodeado de todos aquellos aparatos y medicamentos que no pudieron salvarle la vida.

Aparece última foto de Cepillín en el hospital y difunden imágenes de su funeral A pocas horas de su muerte, surgen las primeras imágenes de su funeral. La familia quiso hacer un oficio abierto al público e incluso les invitó a través de redes sociales: “1946-2021 Acaba de fallecer El payasito de todos (El payasito de la tele). Será velado en Funerarias Gayosso de Mundo E a partir de las 5:00 pm. todo el que desee acompañarnos es bienvenido. Vamos a despedir todos a Cepillín”. Aunque cientos de seguidores lamentan su partida, Ricardo González “Cepillín” tomaba con tranquilidad la muerte, según comentó a El Universal su hijo Ricardo Jr. “Él decía que no te vas al cielo, que el cielo está aquí, a lo mejor es como en otra perspectiva”, dijo a las afueras de la funeraria.

“La verdad quisimos darle paz y eso fue lo que hicimos y a los diez minutos se fue, lo intentaron y ya no regresó”, agregó sobre el penoso momento en el que su padre falleció. Cepillín marcó la infancia de muchos niños y, sin dudas, su muerte causó un gran impacto. “Descanse en paz. Gracias por iluminar las solitarias tardes de mi infancia, por despertarme la curiosidad de investigar datos culturales, por llenar mis silencios con tus canciones. Hoy pierdo al héroe de mi niñez, que Dios te ilumine y recibas la paz eterna. Personas como tú no mueren nunca, siguen en los corazones de quienes los recordamos”, le escribió Nadia Teté. “Siempre estarás en nuestro corazón con la alegría inmensa k derramabas en tu música”, “Descanse en paz, gracias por bellos y hermoso momento de diversión cantando sus canciones… gracias cepillin por regalarme millones de sonrisas, y hacer la infancia de mi sobrina muy hermosa, siempre te recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”, “Gracias por tu lindo legado. Mi niño de 2 años te quiere mucho cepillin y tenía la ilusión de que pasara todo esto de la pandemia para conocerte. Hasta siempre Cepillin. Dios te tiene un lugar en cielo!”, fueron algunos de los conmovedores mensajes que dejaron para él.

La última entrevista con Cepillín “Es un honor decir que estoy vivo”, dijo del otro lado del auricular, entre risas, Ricardo González “Cepillín”. Era el 22 de enero. El “Payasito de tele” acababa de estar en el ojo del huracán tras criticar a Paty Navidad y sus ideas sobre las vacunas contra el Covid-19. Por unos días desapareció junto con su esposa para descansar y librarse del estrés. No por miedo, sino para vivir, que era lo que le gustaba. El día de la llamada con EL UNIVERSAL saludó como siempre. Con un buenos días y agradecimientos por tomarlo en cuenta para hablar. Su primera idea, sin preguntarle, fue hablar precisamente sobre el coronavirus. Lamentó que al principio la gente no tomara con seriedad al bicho, lo cual incrementó contagios. Hoy, dijo, podía ir a un hospital a revisión de rutina y forzosamente había que portar cubrebocas. A fines de ese mes, su cuenta en TikTok llegó al millón de seguidores. Agradecía haber entrado a una nueva forma de comunicación impulsado por sus hijos, demostrando estar vigente tras más de 50 años de carrera. “Ha ayudado a tener menos gravedad en esto que estamos viviendo a nivel mundial, distraernos ahora, que no tenemos presentaciones en vivo”, reflexionaba. Y de pronto, las palabras serias: “está cabrón”.

“No tiré mi fortuna” Ambas no eran gratuitas, pues el intérprete de la melancólica “Un día sin mamá”, la alegre “Vamos a la escuela” y la trágica “Pinocho” estaba por quedarse sin dinero. Y tenía en mente acudir al Monte de Piedad para empeñar cosas y obtener algo de efectivo. Hace 15 años había hecho lo mismo, pero en Nuevo León. Esa vez una señora se le acercó y preguntó cómo era posible que él, quien seguramente tenía mucho dinero por aparecer en televisión y vender varios discos, estuviera ahí. “No tiré mi fortuna, ni la dilapidé, ni en alcohol, ni en otras cosas”, recordó a EL UNIVERSAL, adelantándose a la pregunta. “Estuve trabajando toda mi vida, fue uno de los artistas que hizo mucho dinero y lo distribuí entre mi familia, mis amigos, muchas personas podrán decir que “Cepillín” ayudó a que operaran a su hijo, a tomar un avión, a muchas cosas”, agregó orgulloso. A sus padres los mandaba de viaje a donde quisieran y a sus hijos les regaló una casa como herencia. Su esposa y él tenían dos residencias. “Pero ahora la fluidez económica es la que me está llevando la fregada, no tengo ni un cinco, alcanza para dos meses. Cómo chingados no voy a ir a empeñar si lo necesito”, destacó.