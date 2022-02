Último mensaje conductora asesinada: ¿CUÁL ERA SU MAYOR TEMOR?

Luego continuaba con el mensaje: «… Me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si será mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir», escribió. En su texto, la veracruzana indicaba que al usar el transporte público «moría de miedo» por el constante acoso.

«No puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar «seguro» me preocupa cuando mi mamá, prima, o amiga no responde el teléfono, hombres no los odio, no estoy en contra de ustedes sé que hay hombres que realmente nos apoyan, simplemente no sienten terror a todo como nosotras y aunque muchos piensen que nos apoyan desde el momento de reírse, juzgar o llamarnos feminazis se nota su cero empatía». Con ese mensaje dijo que no esperaba cambiar la forma de pensar de los hombres «de nadie solo expreso lo que siento el porque me uno al paro pero sobre todo me aterra aparecer como en la siguiente foto y si soy yo la siguiente, quiero ser la última», sostuvo Michell.