La gente conmocionada le escribió: “Amigo Ray, me he despertado con la noticia de tu partida, no puedo creer que te fuiste a otro plano, amigo te extrañaré mucho, habiamos hablado la semana pasada. Dios bendito te de paz y que en el cielo sigas cantando”, “Apenas ayer te vi que publicaste estoy y hoy me entero de tu repentina muerte siento mucho dolor”, “Que tristeza más grande!!! Como así que te nos fuiste. Mucha fortaleza para tu familia”.

“Espeluznante lo que salió en las noticias sobre la nueva mier… del COVID….. aín con tu vacuna te vas a enfermar si no te cuidas….. pleaseeeeeeee… por favor mano!!! Cuidateeee con todooo!!!”, escribió Ray Reyes ex integrante de Menudo la madrugada del viernes, horas antes de confirmarse su muerte.

Y continuó: “Padre Amadísimo te pido que nos protejas y nos llenes de tu misericordia. Por favor con el corazón te pido: sana y da fortaleza a nuestros niños, ancianos, personas sin hogar, desempleados, enfermos, personas de primera línea y cuidadores que están agotados, pero que no se rinden. Refresca sus mentes y renueva sus fuerzas. No los sueltes de tu mano Padre Bueno. Gracias por Tu Gracia, Amor y Misericordia. Hoy reafirmo que Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida; que eres Mi Luz y Mi Salvación”, finalizó.

“Muchas veces es mejor mantenerse en silencio”, puso en una foto donde aparece sonriente con unos jeans y una camisa blanca, por lo que la gente le dijo: “Qué guapo”, “La mayoría del tiempo”, “A veces (casi siempre) me cuesta…. pero…. seguro es mejor sobre todo cuando del otro lado hay alguien que no entiende”, “Dios te tenga en un bonito lugar”, “Qué tristeza que ya no voy a ver tus publicaciones”, comentaron.

“Hay que sanar”, fue otra de las frases del cantante que levantaron sospechas de que algo no estaba bien

El pasado 22 de abril, el cantante de Menudo puso un motivador mensaje sobre la sanación: “HAY QUE SANAR. Tuve que alejarme para sanar, porque eso hacemos los valientes, SANAR. Sanar para no repetir los mismos errores. Sanar para no matar mundos ajenos. Sanar para no ensuciar otros corazones. Sanar para no herir. Sanar para no dar amor a medias. Sanar para no ser conformista”.

“Sanar para darme cuenta que las flores crecen en los jardines y no en el desierto. Sanar para no autodestruírme. Sanar para limpiar mis adentros. Y aunque mi garganta cargaba miles de nudos. Y aunque creía casi imposible dejar viejas costumbres, quise sanar, porque eso hacemos los valientes. ¡Perdonar! ¡Soltar! ¡Amar! ¡Sanar! Me falta mucho, el Universo sabe que todavía me falta, pero día a día voy quitando de mi piel aquello que me hizo sufrir. Lo estoy haciendo… Lo hago… Sigo sanando por la

persona más importante de mi vida. ¡Sigo sanando por Mi!”, finalizó.