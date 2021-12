El Servicio de Rentas Internas, IRS, anunció que se enviará el último cheque del año que podría tener un valor de $1,400 dólares, según The Sun. La fecha límite, para que miles de estadounidenses elegibles reciban el jugoso cheque es el día de hoy; este cheque es parte del programa American Rescue Act, que fue emitido por Joe Biden en marzo pasado.

Se aclara que el Servicio de Rentas Internas, informa que NO se emitirán más cheques adicionales a partir del 2022 por lo que tendrán que revisar si tienen derecho a obtener este jugoso efectivo. Por ello, se pide a los lectores que estén interesados en revisar su cuenta en el IRS para conocer si forman parte de los ciudadanos afortunados. Archivado como: Último cheque IRS diciembre

Este cheque de $1,400 dólares, es parte de los cheques adicionales que se registraron para los estadounidenses elegibles mediante sus declaraciones de impuestos o en la información obtenida de la Administración del Seguro Social, informó The Sun. Este tipo de fondos de estímulo, solo llegarán a los estadounidenses que durante el año no obtuvieron su cheque adicional.

Uno de los puntos importantes, para conocer si es elegible en el cheque adicional es que la persona debe haber ganado menos en 2020 en comparación con 2019, señaló The Sun. Este señalamiento es importante, ya que así podrá haber sido uno de los afortunados en obtener run fondo de estímulo de $1,400 dólares.

La fecha límite es 31 de diciembre y sólo tendrá un par de horas para conocer si es el ciudadano afortunado y checar en su banco si llegó el efectivo. Nuevamente, es necesario informar que el IRS no emitirá pagos adicionales más allá de esa fecha . Por lo que en los siguientes días, ya no estará llegando el efectivo a su cuenta . Archivado como: Último cheque IRS diciembre

Este año, las personas recibieron en promedio una devolución de impuestos de $ 2,827 dólares , lo que representó un 13,24% más que en 2020, apuntó The Sun . Sin embargo, para este 2022 hay que considerar el aumento el algunos créditos y deducciones fiscales, lo que terminará por beneficiar positivamente a muchas familias.

Crédito Tributario por Hijos: ¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años.

Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.