Acorde a lo reportado por ‘ The Sun ‘, el joven de 18 años Salvador Ramos, le dijo a los inocentes niños ‘van a morir’ antes de dispararles y dejar un saldo trágico de 19 estudiantes muertos y 2 maestros tiroteados, en uno de los peores ataques perpetrados en escuelas de EEUU y el más aparatoso en Texas.

Otra de las víctimas del terrible tiroteo, fue la niña Eliahana Cruz Torres, de 10 años quien lamentablemente había externado su deseo de no ir a la escuela ese día, según narró su abuelo a Fox News, pero desafortunadamente fue animada por sus padres a asistir a las clases, y terminó siendo una de las víctimas mortales.

Uno de los amigos del asesino Salvador Ramos dio detalles de su relación

Santos Valdez Jr, un amigo de Salvador Ramos aseguró ser cercano al asesino desde primaria y contó que jugaban videojuegos de vez en cuando como ‘Call of Duty’, pero de repente su comportamiento cambió, como una ocasión en que habían quedado para jugar basketball y el ahora fallecido tirador llegó con rasguños en toda su cara.

Según lo reportado por The Washington Post, Ramos dijo que su gato lo había arañado pero después admitió que él mismo se había cortado la cara utilizando navajas y que lo había hecho por ‘diversión’. Otro amigo de Salvador Ramsos, llamado Stephen García, dijo que hace cuatro días, el tirador le mandó fotos de las armas que estaba usando y él le respondió: “No te preocupes, ya luzco muy distinto a antes. No me reconocerías”. Otra revelación del joven es que trabajaba en Wendy’s y aparentemente enviaba mensajes inapropiados a mujeres.