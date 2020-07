Últimas palabras George Floyd antes de ser asesinado

Las transcripciones de las cámaras corporales policiales revelaron qué le dijo Derek Chauvin a George Floyd antes de matarlo

Floyd informó a los policías que había estado enfermo de coronavirus y que le costaba respirar

“Oh Dios, no me dejes, por favor” dijo Floyd antes de quedarse callado para siempre

Cuando George Floyd le dijo a los oficiales de policía de Minneapolis que no podía respirar más de 20 veces en los momentos previos a su muerte, el oficial que presionó su rodilla contra el cuello de Floyd desestimó sus súplicas y dijo: “se necesita mucho oxígeno para hablar”, según las transcripciones de las grabaciones de video de la cámara corporal policial hechas públicas el miércoles.

Las transcripciones de los videos de las cámara corporales de los oficiales Thomas Lane y J. Kueng proporcionaron la información más detallada hasta ahora de lo que sucedió cuando la policía detuvo a Floyd el pasado 25 de mayo, y revela más de lo que se dijo después de Floyd, un hombre negro que era esposado, fue puesto en el suelo, de acuerdo con The Associated Press.

Hasta ahora, los últimos minutos de vida de Floyd se conocían gracias a los vídeos grabados por transeúntes, pero el documento aportado por Lane muestra la escena en Mineápolis de una forma aún más dramática.

“Me vas a matar, hombre”, dijo Floyd, según una transcripción del video de la cámara corporal de Lane.

“Entonces deja de hablar, deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar”, dijo Derek Chauvin, el oficial blanco que sostuvo su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos, incluso después de que Floyd dejó de moverse.

“Me van a matar. Me van a matar. No puedo respirar. No puedo respirar”, dijo Floyd.

Chauvin fue, de hecho, quien asfixió a Floyd presionando la rodilla contra su cuello más de ocho minutos, durante los cuales el afroamericano repitió más de 20 veces que no podía respirar.

Esas llamadas desesperadas de Floyd fueron respondidas por los agentes implicados con frases como “relájate” (Tou Thao), “respira hondo” (Lane) o “estás bien, estás hablando bien” (Alexander Kueng), todos ellos despedidos del cuerpo y posteriormente imputados, reseñó la agencia Efe.

Ese “no puedo respirar” (“I can’t breath”) de Floyd se convirtió después en uno de los lemas de las protestas.

Floyd también informó a los policías de que había estado enfermo de coronavirus y que le costaba respirar.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, no hizo comentarios inmediatos el miércoles.

Las transcripciones se hicieron públicas el miércoles como parte de la solicitud de Lane de que se desestimara el caso en su contra. El abogado de Lane, Earl Gray, dijo en un memorándum que no hay causa probable para acusar a su cliente, de acuerdo con todas las pruebas y la ley.

Gray pintó la imagen de un oficial novato que confiaba en Chauvin, un oficial superior, después de que Floyd había estado actuando de manera errática, luchando y lastimándose durante un arresto.

Gray dijo que una vez que Floyd estuvo en el suelo, Lane había preguntado dos veces si los oficiales debían tirar a Floyd a su lado, y Chauvin dijo que no.