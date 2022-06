Dos personas más sufrieron heridas no relacionadas con las armas de fuego, apuntaron. Las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente. Chester está a unos 24 kilómetros (15 millas) al sur de Richmond, de acuerdo con The Associated Press.

Empleada se escondió rezando para que no la viera

“Miré por la ventana y vi a esta clienta, esta señora con su carrito de compras, simplemente se detuvo, y tenía una expresión realmente divertida en su rostro, y luego se volvió para correr”, indicó. Señaló además a CNN que siguieron escuchando los “boom, boom, boom” y que “todo lo que podíamos hacer era tirarnos al suelo”.

La empleada se escondió detrás del mostrador del servicio al cliente “rezando para que no me viera”, tras lo cual tomó su móvil y llamó a centro de emergencias 911. “Por favor envíen ayuda, hay una persona disparando en la tienda”, pero el empleado que recibió su llamada le indicó que no le escuchaba: “no tienes que susurrar, no puedo oírte” tras lo cual colgó la llamada. Archivado como: Tiroteo Socorro Texas