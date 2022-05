LO ÚLTIMO: Padre de Debanhi estalla tras filtración de la segunda autopsia de su hija

“Me ha dado las filtraciones de la Fiscalía de Nuevo León… Me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija… Desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia, pero hace unos momentos, esta conductora, Azucena Uresti me manda esta información”, comentó el padre de Debanhi.

“Soy Azucena hablamos esta tarde… Oye Fren ¿por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal ‘again’… Digo ya sabes que yo siempre he ido del lado de la fiscalía… A pesar de todo el desmadr”, dicen los mensajes de parte de Azucena Uresti dirigidos a algún informante de la Fiscalía, pero enviados por error al padre de la joven mexicana encontrada muerta en el motel Nueva Castilla.

“Ya me quitaron a mi hija… ya la asesinaron”

“Yo quiero la verdad y si en esa verdad, tiene que caer más gente, que caiga… estamos cansados de tanta corrupción… hay que sacar la basura… no tenemos miedo… ya me quitaron a mi hija… ya la asesinaron… ya no confío en la fiscalía de Nuevo León”.

Además, Mario Escobar pidió una ‘depuración’ de los servidores públicos en las instituciones encargados del caso de su hija. “Quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, no se vale”