¿Nuevos enemigos?

Rusia realizó serias advertencias

Los países decidieron unirse ¿Rusia tomará reprimendas?

LO ÚLTIMO: Países ‘retan’ a Rusia y toman drástica decisión por la guerra. Suecia se unirá a Finlandia en la búsqueda de un puesto en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, un cambio histórico que llega tras el inicio de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania.

Suecia había durado más de 200 años con una política de no alineamiento militar. El anuncio, hecho por la primera ministra sueca Magdalena Andersson, seguramente enfurecerá al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

¿Rusia tendrá nuevo enemigo?

El anuncio se produjo después de que la vecina Finlandia anunciara el domingo que también buscaría unirse a la alianza militar de 30 países. La primera ministra sueca lo llamó “un cambio histórico en la política de seguridad de nuestro país” cuando se dirigió a los legisladores en la capital sueca.

“Informaremos a la OTAN que queremos convertirnos en miembros de la alianza”, declaró Andersson. “Suecia necesita garantías formales de seguridad, que vendrán con la membresía en la OTAN”. Agregó que Suecia estaba actuando junto con Finlandia, cuyo gobierno anunció el domingo que buscaría unirse a la alianza.