La ineficacia en combate es un término que se refiere a la capacidad de un ejército para librar una guerra. Perder soldados por heridas o muertes afecta a este baremo, igual que los daños o la destrucción de equipos, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Pero las autoridades admitieron el sábado que el legendario piloto no era más que un mito, de acuerdo con AP. “¡El Fantasma de Kiev es un superhéroe de leyenda creado por los ucranianos!”, dijo la Fuerza Aérea en un mensaje en ucraniano en Facebook.

En las redes sociales, el “Fantasma de Kiev” era un héroe militar, un as de la aviación aclamado por derribar supuestamente a múltiples aviones rusos. Las historias comenzaron pocos días después del inicio de la guerra y circularon durante meses, reforzadas por las versiones oficiales ucranianas.

Pero no era el Fantasma de Kiev, según señaló su comunicado el sábado. “La información sobre la muerte del Fantasma de #Kiev es incorrecta”, escribió la Fuerza Aérea en otra publicación en Twitter ese día. “El #FantasmaDeKiev está vivo, encarna el espíritu colectivo de los pilotos altamente cualificados de la Brigada de Aviación Táctica que están defendiendo con éxito Kiev y la región”.

El 25 de febrero, el expresidente Petro Poroshenko tuiteó una foto compartida tres años antes por el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmando, de forma falsa, que mostraba que el habilidoso piloto había derribado seis aeronaves enemigas, apunta The Associated Press.

La leyenda comenzó el día después de que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, cuando los usuarios de redes sociales empezaron a difundir relatos, sin evidencias, de un piloto anónimo que había derribado a varios aviones rusos él solo. Memes, fotos no relacionadas e incluso imágenes de un videojuego de simulación de vuelo circulaban por las redes asegurando mostrar al Fantasma de Kiev en combate.

Ese mismo día, el Servicio de Seguridad de Ucrania compartió la misma fotografía antigua en Telegram, afirmando esta vez que había derribado 10 aviones de las fuerzas rusas. Para el momento en que los medios, incluyendo el Times of London, identificaron erróneamente al piloto como Tarabalka el viernes, los reportes habían elevado su hazaña a 40 aeronaves. El Times actualizó su información más tarde para reflejar la nueva postura de la Fuerza Aérea con respecto al Fantasma de Kiev.

Dos días más tarde, la cuenta oficial de Twitter de Ucrania compartió un video que contenía la misma foto, con imágenes de aviones de combate en acción, música épica y la frase: “La gente le llama el Fantasma de Kiev. Y con razón: este as de la FAU domina los cielos sobre nuestra capital y del país, y ya se ha convertido en una pesadilla para los aviones invasores rusos”.

CIA da golpe bajo

La CIA dijo que rusos disgustados por la invasión de Rusia a Ucrania podrían tratar de ponerse en contacto con fuentes estadounidenses de inteligencia y quiere que se dirijan a la “darknet”. La agencia comenzó el lunes un nuevo intento para promover su presencia en una parte del internet solamente accesible a través de herramientas especializadas que ofrecen más anonimato.

La CIA tiene un sitio en la darknet con las mismas características que su sitio principal, pero sólo es accesible a través del navegador Tor, que tiene funciones de encriptación que no están disponibles en la mayoría de los navegadores comunes, apunta The Associated Press.