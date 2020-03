Presidente Trump descartó cuarentena obligatoria en los Estados Unidos, pero avaló acciones en California y Nueva York.

El panorama en España e Italia es preocupante.

Aeropuerto Internacional de Miami de Estados Unidos permanece completamente desolado.

Las últimas noticias del coronavirus reflejan que los Estados Unidos sigue en la mira por la propagación de esta pandemia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su acostumbrada rueda de prensa del pasado viernes, descartó activar una cuarentena general y obligatoria en la nación estadounidense.

Sin embargo, avaló la propuesta de Nueva York y California de decretar cuarentena para evitar que la cifra de contagiados siga ascendiendo.

Últimas-noticias-del-coronavirus-California-Miami . Las últimas noticias del coronavirus en California, detallan que la situación es alarmante y preocupante tras el inicio de la cuarentena, la cual sus habitantes se han plegado a este llamado, así lo hizo saber el periodista Yamys Urbano, durante un contacto con los periodistas de Mundo Hispánico Elie Dib Caiazzo y Alfredo Suárez.

El periodista Yamys Urbano reveló que el Gobernador de California le envió un comunicado a Donald Trump, alertándole que en las próximas 8 semanas la mitad de población podría contagiarse de coronavirus, por lo tanto, fue vital proceder con esta medida.

El ambiente que se respira en California, ubicada en la región oeste del país, es de pánico y temor entre sus residentes, mientas que las calles se mantienen desoladas.

Por otro lado, informó que las empresas de servicios públicos en California aplicarán un subsidio en lo que se refiere al pago de luz, aguas, gas y recolección de basura ante la medida de aislamiento y de esta manera apoyar a las comunidades.

El panorama en España e Italia es preocupante

Entre las últimas noticias del coronavirus en Europa, el panorama es sumamente preocupante reportándose 10 mil fallecidos, cifras actualizada y revelada por La Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que rastrea casos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España, una de las naciones más afectadas por la expansión del coronavirus, ha contabilizado más de 244 mil personas infectadas.

Mientras tanto, Italia sigue en el ojo del huracán por la presencia de la pandemia.

Y es que la cifra de fallecidos se elevó el pasado viernes 20 de marzo a 4.032, luego de reportarse 627 decesos en las últimas 24 horas, superando a China.

Hija de Donald Trump dio negativo al coronavirus

El posible de contagio de Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, con el virus, también estuvo sonando en las últimas noticias del coronavirus.

La también consejera de gobierno de Donald Trump, dio negativo a la pandemia tras someterse a las pruebas pertinentes.

Recordemos que la funcionaria estadounidense y dos senadores que estuvieron con Jair Messias Bolsonaro, presidente de Brasil, en Mar-a-Lago con el presidente de Brasil, a quien también se le descartó la enfermedad. Ivanka Trump se reincorporó a sus labores oficiales.

Aeropuerto de Miami desolado

El Aeropuerto Internacional de Miami de Estados Unidos (EE.UU) permanece completamente desolado, según reporte anunciado por el periodista Hanoi Martínez, dando a conocer las últimas noticias del coronavirus en esa región.

El comunicador social manifestó que el estado de Florida declaró estado de emergencia por la propagación de la pandemia.

Indicó que el último reporte precisa que hasta los momentos se contabilizan 432 personas infectadas con la enfermedad respiratoria y unos 9 fallecidos.

El periodista Eloy Martínez afirmó que al Aeropuerto Internacional de Miami están arribando muy pocos vuelos procedentes de Europa a pasar de que están cancelados, manteniendo así los protocolos preventivos y de seguridad.

