“Porque están iguales y porque son aliadas, no quiere decir que sean amigas entrañables, simplemente en este momento son grandes aliadas”. Ante el cuestionamiento de ¿Por qué se cubren el rostro las amigas de Debanhi? La analista también habló y dijo la ‘verdad’.

“Lo hacen para evitar ser reconocidas”

“Entiendo perfecto la situación de salud, que estamos viviendo, sin embargo, el entrevistador no lo trae. Lo hacen para evitar ser reconocidas e incluso se ponen lentes, que me han dicho en comentarios que ellas generalmente no usan lentes”, dijo en el video.

Señaló que una de las jóvenes titubea más que la otra y que ambas no se movieron durante la entrevista. “No se mueven, están completamente tiesas, qué indica además de tensión, bueno, generalmente cuando una persona miente el cuerpo se pone rígido del cuello para abajo, aquí vemos como el cuerpo está totalmente rígido”, apuntó.