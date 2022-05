Dan informe sobre auto en el motel Nueva Castilla del caso de Debanhi Escobar

Mamá y papá de Debanhi envían comunicados en YouTube

Además, recientemente y a través de un video publicado en la cuenta de YouTube, la mamá de la también estudiante de derecho habló sobre las acusaciones en contra de su hija. “Le han puesto muchos calificativos a mi hija”, dijo el video de poco más de 4 minutos. El canal pertenece a Mario Escobar, padre de Debanhi quién anunció que publicaría información del caso en esa plataforma.

“Ahora ella no se puede defender, escucho muchas cosas: que ella se drogaba, ella fue la que compró el vodka, ella era la de todo, desgraciadamente ella no está para defenderse”, comentó la afligida madre mexicana. También dijo que no ha dado entrevistas porqué no se siente bien. En un video anterior aclaró que no ha sido hospitalizada, luego de que se difundiera el rumor. Archivado como: Motel Debanhi Escobar Bazaldúa