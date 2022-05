Según dijo López a la emisora WKAQ – 580, el suceso ocurrido en el barrio Villa Esperanza se debió a que uno de los muertos “se apropió de varios kilos de droga” de una organización criminal y no los devolvió. “Una de las personas se apropió de varios kilos de droga, le advirtieron que los devolviera. No lo hizo. Lamentablemente, tuvo este desenlace”, explicó López, de acuerdo con Efe.

LO ÚLTIMO: Ruso ‘traiciona’ a su país

Por otra parte, un diplomático ruso en la oficina de la ONU en Ginebra dijo que presentó su renuncia y envió una carta a colegas extranjeros condenado la “guerra agresiva” lanzada por el presidente Vladimir Putin en Ucrania, de acuerdo con lo publicado por AP.

Boris Bondarev, de 41 años, confirmó su renuncia en una carta entregada el lunes por la mañana a la misión diplomática de Rusia luego que un funcionario le entregó su comunicado en inglés a The Associated Press. “Durante 20 años de carrera diplomática he visto cambios en nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como lo estuve el 24 de febrero de este año”, escribió Bondarev en referencia a la fecha en que Rusia invadió Ucrania.