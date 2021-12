Dan a conocer la última voluntad de Silvia Pinal

Ha hecho una petición para cuando ella ya no esté

Revelan detalles sobre su estado de salud Última voluntad Silvia Pinal. Tras darse a conocer la noticia de que la actriz Silvia Pinal fue hospitalizada en plenas vísperas de la Navidad, los fans de la mamá de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel han estado muy al pendientes de cualquier reporte sobre su estado de salud, y también han resurgido algunas de sus más importantes declaraciones. En medio de la preocupación por su estado de salud, dado que tiene Covid y por su avanzada edad, en redes sociales ha resurgido que durante una entrevista que ofreció en 2019, la Pinal confesó a los medios de comunicación cuál sería su última voluntad, revelación que provocó sorpresa en aquel entonces. ¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal y por qué se habla sobre su última voluntad? En una entrevista con el programa matutino de Televisa ‘Hoy’, sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán confirmaron que la actriz había ingresado al hospital debido a un cuadro de hipotensión, sin embargo, una vez dentro la diva del cine mexicano fue diagnosticada con el temido coronavirus. Ante esto, los seguidores de la Pinal recordaron su última voluntad en redes sociales y eso está sorprendiendo a más de uno: que Luis Miguel le cante en un posible homenaje de cuerpo presente, según ella mismo lo dijo durante la celebración por los 30 años del programa de radio ‘Todo para la mujer’, reportó el portal de Infobae.

La última voluntad de Silvia Pinal Aunque la familia de la actriz Silvia Pinal confirmó que sus signos vitales son estables y que está totalmente consciente, fue inevitable que el público se preocupara por ella y que algunos imaginaran lo peor, por ello es que ahora muchos tienen presente sus últimos deseos, en lo que se esperan más noticias sobre su estado de salud. Fue durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside, en el programa de radio Todo para la mujer, que la Pinal bromeó sobre su último deseo antes de morir, en la que dijo estar encantada con que el intérprete mexicano Luis Miguel le cantara en un homenaje de despedida. Cabe recordar que, la nieta de doña Silvia, Stephanie Salas, tuvo una hija fuera del matrimonio con el famoso cantante, la cual es Michelle Salas y es, precisamente, bisnieta de la Pinal.

‘Es una gran figura’ “¡Órale nieto, no te arrugues!”, mencionó entre risas la actriz, haciendo alusión a la relación que existió entre su nieta Stephanie Salas y el llamado ‘Sol’. Así mismo, la Pinal continuó haciendo bromas al ser cuestionada sobre una futura reunión con el cantante, padre de su bisnieta Michelle Salas. “No, no, no.. ese día explota la bomba. No, no, no… yo no hago reuniones peligrosas”, dijo aún sonriente, para después agregar que se trataba de una broma y que Luis Miguel era un hombre estupendo, “es una gran figura, porque en mi familia todos somos estrellas”, aseguró la artista.

El testamento de Silvia Pinal está listo En aquel instante, la estrella del cine también aprovechó para confirmar que su testamento ya estaba listo, esto con la intención de no provocar ningún problema entre sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. “Nos vamos a quedar con lo mismo todos… yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya me va a valer porque yo voy a estar viéndolos nada más”, expresó sin dudar.

Última voluntad de Silvia Pinal, ¿cómo se encuentra actualmente? Con respecto a las últimas declaraciones brindadas por su hija mayor, la también actriz Sylvia Pasquel, se sabe que la diva del cine mexicano se contagió de Covid-19 el viernes 17 de diciembre, pero no fue hasta el miércoles 22 de diciembre que se manifestó la enfermedad; además detalló sobre cómo pasó la noche en el hospital. “Pasó una noche muy activa porque como no le gusta estar en los hospitales, como no está con nadie conocido se desespera y ya se quería salir, así que tuvieron que darle una pequeña dosis de tranquilizantes, por eso no le he llamado”, dijo Sylvia Pasquel en entrevista con el programa de Azteca Venga La Alegría.

¿Adela Micha le desea la muerte a Silvia Pinal? ¿Le desea la muerte? Luego de que se diera a conocer que Silvia Pinal, de 90 años de edad, tuvo que ser hospitalizada de emergencia a consecuencia del coronavirus, la periodista Adela Micha hizo un comentario desafortunado en su programa respecto a la primera actriz al no darse cuenta que estaba en vivo en su noticiero. De acuerdo con información del portal de TvyNovelas, la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán tuvo que ser hospitalizada debido a un problema de presión arterial, pero al ser atendida, se le hicieron pruebas de coronavirus, saliendo una de ellas positiva, por lo que fue trasladada al área Covid.

¿Qué dijo Adela Micha de Silvia Pinal? En un video de apenas unos cuantos segundos que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se observa claramente a Adela Micha mientras charla con uno de sus compañeros de producción. “¿Y tenemos algo preparado, de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh, o sea, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos, tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, expresó la periodista sobre Silvia Pinal (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Última voluntad Silvia Pinal.

¿Le quiso componer a su comentario? “Lo que pasa es que están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije: ‘preparen la entrevista’, porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y si comenté: ‘no se vaya a morir’, porque es mayor, le da Covid y con una falla cardiaca hace seis meses”, expresó Adela Micha al percatarse que la había ‘regado’. En este mismo video, la periodista comentó que en ningún momento se contradijo e insistió que hizo este comentario para ilustrar la llamada que le harían a Alejandra Guzmán: “No soy falta de tacto, en televisión, pues tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue y eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Última voluntad Silvia Pinal.

Adela Micha ofrece disculpas, pero algo sale mal Horas después de que hiciera un desafortunado comentario sobre la salud de Silvia Pinal, la periodista Adela Micha le ofreció una disculpa a la primera actriz a través de sus redes sociales sin imaginar las reacciones de los usuarios, quienes no ocultaron su molestia. “Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”. Archivado como: Última voluntad Silvia Pinal.

Última voluntad de Silvia Pinal: “Lastimaste a todo México” “Lastimaste a todo México!! La señora (Silvia Pinal) es una gloria nacional del cine mexicano y tú haciendo ese comentario, heriste el sentimiento de todos queriendo cubrir la nota antes que nadie, no tiene nombre!! Eso no se vale, ya te veías como mi querida Mara en el rancho, ¿verdad?”, le dijo un usuario a Adela Micha. “Cuántas noticias buenas o malas han terminado fuera del aire con otro rumbo. Ya vemos que lo primero es el morbo a la noticia antes de desearle a un ser humano la salud, vida, amor”, “Mal nacida!!! Se terminó tu carrera aquí… Serás la más repudiada de ahora en adelante”, se puede leer en más comentarios. Archivado como: Última voluntad Silvia Pinal.