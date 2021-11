Aparece supuesta ‘prueba’ de la última voluntad de Octavio Ocaña

Al parecer habría dejado una carta no oficial y se revela el contenido

Además, corren rumores sobre el motivo de la ‘desaparición’ de la novia Nerea Godinez Última voluntad Octavio Ocaña. A tres días de que se cumpla un mes de la muerte del actor Octavio Ocaña, que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, surgen más dudas que respuestas, pues ahora tras la ‘desaparición’ de su exprometida, Nerea Godínez, circulan rumores sobre quién o quiénes serán los beneficiados de su herencia y hay una supuesta carta que el artista dejó explicando su última voluntad, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de El Heraldo de México. Hasta el momento las investigaciones hechas por el grupo de abogados y del perito contratado por la familia para saber la verdad de los hechos donde falleció el actor, no han revelado un resultado definitiva, solo la presunción de que él no se disparó, como señala el dictamen de la Fiscalía del Estado de México, esto en base a pruebas efectuadas por el experto en criminalística, quien en base a las evidencias, considera que el artista fue asesinado. ¿Y DÓNDE QUEDÓ LA NOVIA, ACASO HUYÓ POR LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE OCTAVIO OCAÑA? Las primeras semanas la novia publicaba casi a diario videos, mensajes y fotografías del actor de ‘Vecinos, en las que lo recordaba con mucho amor y cariño, además comenzó a salir en la televisión y muchas personas la criticaron pues decían que solo buscaba protagonismo, incluso comenzaron a dudar de las versiones que ella daba sobre el día que murió su pareja, esto originó que ella ‘colgara’ un video en las redes sociales para manifestar que se sentía mal por ello. Bueno pues ahora se sabe que ya dio de baja su cuenta de Insatgram y otras de las redes sociales, quizá como presión que ejercieron los internautas al desconfiar de ella porque hasta la catalogaron de ‘mantenida’, ya que el artista manifestó muchas veces el gran cariño y amor que tenía por el hijo de ella, de quien se dice, lo quería como si fuera propia y precisamente por ello ahora especulan sobre quién se quedará con todo lo que logró hacerse en su carrera artística.

¿QUIÉN FILTRÓ LA CARTA DE LA SUPUESTA ÚLTIMA VOLUNTAD DE OCTAVIO OCAÑA? El joven, que estaba por cumplir 23 años de edad, alcanzó fama, éxito y fortuna, cuando apareció en la serie de ‘Vecinos’ al hacer el papel de ‘Benito Rivers’, un niño que se ganó el cariño del público por su famosa frase de “yo no quiero ser actor”, que bien se pudo aplicar a su vida real, pues él en verdad prefería ser futbolista profesional, tanto que hasta dejó por un momento la actuación, sin embargo, no tuvo la suerte de alcanzar ese sueño y regresó a la pantalla chica. Las dudas sobre quien heredará sus bienes aumentaron con la publicación de un video que hizo el youtuber Dael Quiroz, especializado en farándula, reveló en su canal “ArguenteTV”, que el actor habría dejado una carta, no oficial, de a quién le dejaría sus ganancias y otros bienes adquiridos a lo largo de su carrera como artista de Televisa, por lo cual los internautas empezaron a opinar sobre el caso y a sospechar de toda la gente a su alrededor. Para ver el video haz click aquí.

¿SERÁ LA FAMILIA QUIEN SE QUEDE CON TODO O HABRÁ UNA ‘SORPRESA’? Y es que apenas este año el actor de ‘Vecinos’ se había comprometido con Nerea Godínez, pero aunque no se tenía una fecha definida sobre su enlace matrimonial, el artista llegó a enamorarse de la familia que estaba a punto de formar, tanto que en los videos en que aparece conviviendo con el hijo de su exprometida, se aprecia la gran relación que mantenían, pues siempre hubo cariño y respeto, por lo cual surgen más dudas sobre quién se quedará con todo lo que ‘acuñó’ como famoso. Y las dudas o sospechas comenzaron a apuntar al que menos reflectores ha tenido desde su muerte, de acuerdo al Youtuber, la supuesta carta que dejó el artista, hace mención a que su última voluntad sería dejarle todos sus bienes a nada más y nadie menos que al hijo de su exprometida, ya que lo quería como si en verdad fuera de su sangre, motivo que alzó muchas voces a favor y en contra, pues ya que no es un familiar directo. Archivado como: Última voluntad Octavio Ocaña. Para ver el video haz click aquí.

SOSPECHAN QUE EXPROMETIDA TUVO ALGO QUÉ VER Y DAN SUS ‘PRUEBAS’ El Youtuber habría asegurado que tras su carrera en la serie de ‘Vecinos’ y otras novelas que hizo como “Lola, érase una vez” y “Amor Letra por Letra”, dos propiedades que estarían a nombre del menor de dad, pero, su mamá sería la que se encargaría de éstas hasta que el niño cumpla la mayoría de edad, lo que motivó los comentarios de la gente, unos en desacuerdo y otros apoyando la supuesta decisión del actor, lo que encendió la polémica. En la página de la cuenta del Youtuber, la gente dejó volar su imaginación y hasta sospecharon de ella: “En varios casos el asesino intelectual es él o la que recibe seguros de vida o propiedades y así como esto que armó de seguro ella tiene algo que ver, que casualidad que ella iba pasando por dónde estaba Octavio el día de su muerte”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Última voluntad Octavio Ocaña

¿PORQUÉ ACUSAN A NEREA GODÍNEZ? Al comenzar las sospechas contra la exprometida del actor de ‘Vecinos’, la gente ya no pudo parar: “Jajajaja esta mujer es capaz de haber armado todo ese treatrito del accidente! Yo sabía que está escondida y bajo sus redes sociales porque el padre de su niño la demandó porque le quiere quitar al niño, según el padre tiene mucho poder y dinero y dejó a Reñera…” Supuestamente este usuario el papá del pequeño la dejó “porque ella subía fotos semidesnuda y él hombre pues se decepcionó por este motivo! Pero ahora que ella está en vuelta en toda está polémica de el caso de Octavio pues el papá del niño quiere llevárselo y la verdad él niño estaría mejor lejos de esta madre tan loca que le tocó”. Archivado como: Última voluntad Octavio Ocaña

¿LA EXPROMETIDA ES CULPABLE O INOCENTE? Pero las sospechas no pararon y los internautas continuaron dando su punto de vista: “Está muy raro, alguien de 6 meses que conoces a un chico y ya vives con él, está raro que te ponga en un testamento, ese chavo lo ha de haber trabajado, solo Dios sabe con qué”, “algo hay con esa tipa deberían de investigarla muy a fondo”, “a ella no le corresponde nada, era solo su amiga con derecho por lo tanto no hay nada que se le pueda dar no le corresponde”. Otras personas más comentaron sobre el actuar de la exnovia: “Desde el principio ella es sospechosa por su manera de actuar, no hay ni un momento que se le note dolor sufrimiento por Octavio, se le ve manipuladora, y como la familia de Octavio es buena, noble, decente para ella fue fácil manipular a Octavio, es una vividora y el padre de Octavio ya debería estarla investigando para denunciarla, como que todo lo tenía premeditado”. Archivado como: Última voluntad Octavio Ocaña. Para ver el video relacionado al caso de Octavio Ocaña haz click aquí.

Última voluntad Octavio Ocaña: HASTA AL PADRE LO SEÑALAN Y TODO POR UN DETALLE Pero las sospechas no tuvieron límites y uno de ellos alzó la voz al ‘voltear’ al ver al papá del actor de ‘Vecinos’ por supuestamente tener algo que ver con la exnovia de su hijo: “Esa tipa era “novia” en papel. Para los medios de comunicación, pero realmente quien le puso departamento, casa, carros, camioneta y la empresa fue el papá de Octavio Ocaña”. Y continuó: “¿Que no se dan cuenta? En el panteón con un short y abrazada del papá, en las entrevistas el papá diciéndole mi amor, mi reina, en fin, lo más triste que las hermanas y la mamá de Octavio Ocaña no dicen nada, simplemente porque el del dinero es el papá, debería de ser más respetuoso con la señora, si su hijo no le dolía para andar con la tal Nerea…el Karma pronto llegará a esos dos”.

Última voluntad Octavio Ocaña: ¿DE QUIÉN SE ESCONDE LA EXNOVIA DEL ACTOR? Alguien más dijo sobre el caso del actor de ‘Vecinos’: “Jajaja venida a más pues si es cierto que Octavio dejó a su hijo de ella terrenos o algo, ojalá el papá del niño que ya la demandó, gane la custodia para que así como se la hizo a Octavio así se la hagan al fin y al cabo como dice el dicho ‘nadie sabe para quien trabaja’, se está escondiendo del papá del hijo que incluso el señor dijo la dejó por estarse sacando fotos semidesnuda con su celular”. Y señaló que supuestamente ella “cerró sus redes porque no quiere la encuentre y la verdad una vidente dijo eso que ella ya tenía problemas con la justicia, que no era por el caso Octavio, pero que sí estaba demandada y por eso se vino a México a esconderse acá y ahora salió el peine, se está escondiendo del papá del niño, ojalá y si le den la custodia al señor para que deje de utilizar al niño y eso de el accidente que se lo cuente a la familia de Octavio que todo le creen”.

Última voluntad Octavio Ocaña: ¿PORQUÉ SOSPECHAN DE LA EXPROMETIDA? Tras conocerse a quien supuestamente le dejará sus bienes el actor de ‘Vecinos’, la gente no pudo ocultar su rechazo a la exnovia de él: “A Nerea yo no le creo nada si fue capaz de pasar junto al lugar del asesinato y no se para a ver qué pasaba con su prometido, y más viendo perros patrulleros que se puede esperar de una mujer así, es más yo sí creo que ella haya planeado todo, que lo asesinaron antes de casarse con él porque no lo amaba solo quería su dinero eso está más que claro cuando menos para mí”. “Pobre Benito no hay justicia en México, esa muerte va a quedar impune, que lástima, descanse en paz Benito, esa familia de Benito está ciega de amor por esa mujer que no les importa Benito”, “todo lo que se hace se paga, eso quiere decir que anda nerviosa o preocupada anda distraída”, “qué lamentable todo el circo que se ha hecho en torno al brutal asesinato de Octavio Ocaña y qué indignante el proceder de Nerea Godínez”.

Última voluntad Octavio Ocaña: ¿ESTARÍA EMBARAZAZA LA EXNOVIA DE ‘BENITO RIVERS’? “No más falta que diga que está o quedó embarazada de Octavio (Benito) Ave María Purísima ahora sí para que nadie le diga de la herencia”, “Pues dicen que le dejó todo Octavio ahora sí ya se desapareció ¿Qué raro no?”, “no Dael, el youtuber mafian ayer dijo que tiene una denuncia por la guarda y custodia de su hijo que el papá interpuso y qué por eso las cerró, quien sabe”, dijeron más usuarios ante la sospecha de la exprometida del actor de ‘Vecinos’. Otros más comentaron: “Lo que se acumule en el negociazo que hizo Nerea con el fallecido actor, habría que ver que no tenga una póliza a su nombre, con el beneficio de todo a su nombre de los bienes del fallecido”, “esa Nerea no tiene clase, mira que presentarse al entierro en shorts como si fuera a la playa, eso habla de lo incoherente que es”, “ojalá hubiera fotografiado, tomado video cuando pasó según ella en el accidente”.