Hoy no solo Amanda Miguel llora y sufre por la partida de su amado, sino que además, todo su público que por años lo mantuvieron vigente, que hasta sus últimos días lo mantuvo en un escenario, tratando de complacerlos, pero además, deja un gran dolor entres su colegas y compañeros de trabajo, a quienes siempre les demostró profesionalismo y respeto.

El tour comenzaría este tres de febrero en Sal Lake City en el Capitol Theatre y continuaría hasta mayo en 19 ciudades de Estados Unidos, por lo que el público estaba muy contento, sin embargo, ya no podrán ver este espectáculo del que ya comenzaban muy bien la venta de boletos y muchos fans lamentaron la muerte y no poder alcanzar a ver a la pareja en el escenario. Archivado como: Última publicación Diego Verdaguer

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO EL CANTANTE UNAS HORAS ANTES DE MORIR?

El artista hizo una publicación tan solo unas horas antes de fallecer de covid, y en su cuenta oficial de Instagram colgó el siguiente post para confirmar lo que todo mundo sospechaba de él y su esposa Amanda Miguel, por lo que con frases de una de sus canciones más famosos, colgó el siguiente post: “Cuídame, quiéreme, bésame, mímame”.

Y para cerrar con broche de oro, el cantante escribió lo que sería el último mensaje que dedicaría en las redes sociales a su amada esposa: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @yoamandamiguel”, por lo que causó gran tristeza en sus seguidores porque ya no estarán más juntos e la vida terrenal. Archivado como: Última publicación Diego Verdaguer