ÚLTIMA HORA: Tiroteo en un Walmart de Texas. Un hombre hispano causó una conmoción en un Walmart de Houston al descargar una pistola y provocar el pánico.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris (HCSO, por sus siglas en inglés) reportó que poco después de las 5:00 de la tarde, hora de Houston, un hombre hispano entró a la tienda Walmart ubicada en el 12300 Farmer Road 1960, en el área de Cypress en el noroeste de la zona metropolitana, y descargó una pistola.

El ataque del hombre provocó una reacción de pánico y hasta el momento de escribir esta historia los agentes del HCSO que llegaron al lugar decidieron desalojar a todos los clientes y empleados de la tienda para buscar al tirador que, hasta el momento de escribir esta historia, no había sido localizado.

De acuerdo con fuentes de MundoHispánico en Texas, quienes hablaron a condición de mantener el anonimato en público, hubo una confrontación entre dos hombres hispanos por motivos aún desconocidos y uno de ellos sacó una pistola y le disparó al otro hombre para luego escapar.

El estacionamiento afuera del Walmart está cerrado y las autoridades han ordenado que la gente se aleje pero que dejen sus vehículos en el lugar para determinar con certeza si alguno de los carros pertenece a la persona que realizó los disparos.

La zona de Cypress, en donde ocurrieron los hechos, es un vecindario de clase media alta y sin registros de hechos violentos con armas de fuego. Hasta el momento las autoridades no han reportado si alguien más resultó herido.

