Rusia ataca Ucrania. Tropas rusas lanzaron el jueves su anticipado ataque sobre Ucrania, mientras el presidente Vladimir Putin restaba importancia a las sanciones y condenas internacionales y advertía a otros países que cualquier intento de intervenir tendría “consecuencias que nunca han visto”, reportó la agencia de noticias The Associated Press .

Ucrania intentó hablar con Rusia

Zelenskyy señaló que pidió concertar una llamada con Putin la noche del miércoles, pero que no obtuvo respuesta del Kremlin. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describió el ataque como el “momento más triste” de sus cinco años de mandato y abrió la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad instando a Putin a retirar sus tropas.

En declaraciones más tarde, agregó: “En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no solo devastadoras para Ucrania, no solo trágicas para la Federación de Rusia, sino con un impacto que no podemos prever siquiera en relación con las consecuencias para la economía global”. Archivado como: Rusia ataca Ucrania.