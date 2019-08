ÚLTIMA HORA: Reportan nuevo tiroteo en un Walmart de Baton Rouge, la capital de Louisiana.

Las autoridades locales han confirmado el incidente y decenas de agentes han rodeado la tienda, que se encuentra en Burbank Drive, en Bluebonnet.

Los alguaciles, no obstante, indicaron que la situación al parecer se encuentra bajo control.

Testigos dijeron que una persona ha sido detenida y otra ha sido hospitalizada.

Otras personas que presenciaron el incidente indicaron que al parecer dos clientes estaban discutiendo y sacaron sus armas y dispararon.

At the Walmart on Burbank Drive, where all available East Baton Rouge Parish Sheriff’s Office units are being sent after reports of shots fired. @WVLANBCLocal33 @wgmbfox44 pic.twitter.com/1vpfRIVT1q

— Harrison Golden (@harrisongolden) August 6, 2019