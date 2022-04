ÚLTIMA HORA: Kamala Harris da positivo a COVID-19

La Casa Blanca confirmó que la vicepresidenta Kamala Harris “no ha mostrado síntomas”. Las pautas actuales no obligan a los funcionarios a utilizar mascarilla en los eventos de la Casa Blanca. En las últimas apariciones de Harris y Biden se les ha visto sin mascarilla.

¿Qué pasará con Kamala Harris?

La vicepresidenta se aislará en su residencia, pero continuará trabajando de forma remota y regresará a la Casa Blanca una vez que dé negativo en la prueba del virus, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Biden no había mencionado nada hasta el momento de la redacción de esta nota.

Además, de acuerdo con CNN, las pruebas para detectar el coronavirus continúan siendo obligatorias para quienes entran en contacto con el presidente Joe Biden. También, se respeta el distanciamiento social durante las reuniones en la Casa Blanca “al menos cuando es posible”, de acuerdo con el medio citado.