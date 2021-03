Hasta donde sabemos, actualmente está a la mitad, reducción que podría seguir debido a las liberaciones diarias de presos. ICE ha confirmado a MundoHispánico de que casi a diario sueltan entre dos y cinco presos, pero no a tantos como ahora, lo que incluso ha sorprendido a los activistas defensores de los inmigrantes.

Las liberaciones obedecen tanto a los cambios de políticas federales como al tema de salud, pues no es un secreto que muchos de los precintos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están infectados con coronavirus.

Esto era casi imposible durante la administración de Donald Trump, pues el expresidente republicano desde un principio de su mandato declaró que su prioridad era la “remoción de indocumentados”, independientemente de si eran considerados peligrosos o no.

Desconocemos si alguno dio positivo, pues ICE tiene por política no hablar sobre la condición médica de sus reclusos. Lo que sí es un hecho, es que en caso de que alguien haya dado positivo, no fue liberado para prevenir mayores contagios, sino que quedó bajo supervisión clínica.

Esos números no incluyen a los niños no acompañados que son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en lugar de a ICE para su custodia, en espera de su ubicación con familiares o patrocinadores.

Sin embargo, es probable que los registros de la corte no cuenten las cifras reales debido a las demoras que a menudo ocurren en mantener actualizada la base de datos del tribunal de inmigración, señala además el centro ubicado en Syracuse, en Nueva York.

Aceptan malas condiciones en centro de detención

Mientras ICE libera presos hispanos, precisamente este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que las condiciones en las que se encuentran muchos menores indocumentados en al menos un centro de Texas, gestionado por la agencia responsable de la Patrulla Fronteriza, “no son aceptables”.

En su rueda de prensa diaria, Psaki reaccionó a las denuncias de abogados sobre el centro provisional de procesamiento de migrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas) en Donna (Texas), según las cuales muchos niños duermen en el suelo, pasan hambre y no ven el sol durante días. “(Esas condiciones) No son aceptables, pero creo que el desafío aquí es que no tenemos muchas opciones”, dijo Psaki.