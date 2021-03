ÚLTIMA HORA: ICE arresta a pastor que le echó la policía a feligrés

Esta fue la nota inicial que hizo Famoso a López.

Y es que en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver como un miembro de la Iglesia Bautista Puerta Abierta de la ciudad de McLeansville es detenido por las autoridades locales por negarse a abandonar el precinto.

La persona que fue esposada fue identificada como Félix Arias Evangelista, a quien acusaron de allanamiento de morada.

Los policías del condado de Guilford llegaron al lugar tras recibir una llamada en donde se reportaba que alguien había entrado sin autorización al ministerio.

Los uniformados entonces abordaron a Arias en pleno servicio religioso y le pidieron que se fuera, pero otra persona les gritó “estamos en la iglesia” (we are in a church), aunque eso no inmutó en lo absoluto a los oficiales.

“Se le pidió amablemente que se marchara, pero el señor Arias se negó. El pastor (de la congregación) también se lo había solicitado, pero tampoco acató, así que tuvimos que sacarlo”, informó la Oficina del Alguacil de Guilford por medio de un comunicado.

En entrevista con el diario local Qué Pasa, Arias explicó que, desde hacía días, tenía algunas diferencias con el pastor de la iglesia y que éste le había pedido que no regresase.

“Me había amenazado de que iba a llamar a la policía. Pero le soy franco. No (lo) creí, porque somos una congregación. La iglesia la hemos comprado entre los hermanos”, dijo Arias a Qué Pasa.

De acuerdo con su testimonio, el domingo decidió volver a la que consideraba su congregación como se costumbre, pero que, a su llegada, se topó con dos “hermanos” en la entrada que no le querían dejar pasar.

Sin embargo, asegura que se las ingenió para colarse y una vez adentro, se sentó en medio entre la multitud, algo que había hecho durante los últimos 14 años como miembro de dicha iglesia.

“Llevamos muchos años (sirviendo) ahí. No tiene ningún derecho a tratarnos de esa manera, como delincuentes. Le hemos dado nuestra vida”, dijo Arias a Qué Pasa.

La detención de Arias fue temporal. Y es que una vez en el cuartel de la policía, las autoridades optaron por dejarlo en libertad sin siquiera imponerle el pago de una fianza.

“Es que no cometí ningún delito. Yo soy miembro de esa iglesia”, recalcó el feligrés a Qué Pasa.

Desde que fue expuesto en las redes, el video se volvió viral y sacudió a muchos miembros de la comunidad hispana, quienes condenaron al líder religioso de esa congregación.

“Pena debería de darle al pastor. Echarle la policía a un hermano que antes le estuvo dando de comer con sus diezmos. Todos son iguales”, se leía uno de tantos comentarios en las redes.