El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró este jueves estado de emergencia en la mayoría de los condados, entre ellos varios del área metropolitana de Atlanta, tras las torrenciales lluvias que no han cesado desde hace varios días y que han provocado graves inundaciones.

Kemp hizo el anuncio en una rueda de prensa en el Capitolio estatal tras firmar una orden ejecutiva que incluye a 120 de los 159 condados, especialmente en el sur y el centro del estado, aunque también abarca Fulton, DeKalb, Cobb y Clayton, en el norte.

@GovKemp has declared a State of Emergency for 120 counties due to flooding effective March 5, 2020. #gawx pic.twitter.com/SQvv0Nzf5h

— Georgia EM&HS (@GeorgiaEMA) March 5, 2020